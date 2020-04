Fiata, Jeepa i Alfę Romeo kupisz teraz online

FCA wraz z siecią dealerską wdraża nowy program, który ma na celu wsparcie klientów rozważających zakup nowego samochodu w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Zdjęcie /INTERIA.PL

Nowa strategia składa się z dwóch filarów obejmujących w pełni bezpieczny, zdalny kontakt z dilerem bez konieczności wychodzenia z domu i prezentację online wybranego samochodu a we współpracy ze spółkami finansowymi Grupy FCA atrakcyjne finansowanie z pierwszą płatnością odroczoną nawet do 2021 roku i w wybranych przypadkach bezpłatną usługą Door to Door.

Reklama

Wirtualny Dealer to usługa pozwalająca na kontakt klientów z doradcami sprzedaży z salonów marek należących do FCA, a więc Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional i Jeep, bez konieczności wychodzenia z domu. Klienci mogą umówić się na "zdalną" wizytę w salonie telefonicznie lub mailowo i otrzymać link umożliwiający bezpośrednie połączenie z doradcą. Sprzedawca dobierze i skonfiguruje nowe auto według potrzeb klienta, przygotuje ofertę i przedstawi dogodne opcje finansowania. Ten proces wykorzystuje latformę Google Hangouts, umożliwiającą łatwe prowadzenie rozmów wideo i demonstrację wybranych aut.

Na drugi filar składają się nowe, korzystne warunki finansowania z możliwością zdalnego załatwienia formalności i pierwszą płatnością odroczoną nawet o osiem miesięcy. FCA Bank i LEASYS przygotowały promocyjne produkty: abonament Leasys (skierowany do klientów biznesowych), kredyt promocyjny FCA Bank "Odbierz Teraz, Zapłać Później", leasing promocyjny Leasys "Odbierz Teraz, Zapłać Później" oraz ubezpieczenia "Bezpieczny Kredyt/Leasing"