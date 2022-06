Ferrari Purosangue potwierdzone. Wejdzie na rynek we wrześniu

Pierwsze wzmianki o planach wprowadzeni tego modelu pojawiły się podczas corocznej konferencji prasowej marki, we wrześniu 2018 roku. Miną więc dokładnie cztery lata do momentu, w którym wejdzie on na rynek. Czego możemy się spodziewać?

Ferrari Purosangue - SUV, nie-SUV

Władze marki nie nazywają nowego auta SUV-em. Są zadania, że jest to samochód inny niż wszystkie. Rąbka tajemnicy uchylili na temat silnika, które ma napędzać nowy model. Potwierdzili wcześniejsze przecieki, że Purosangue będzie wyposażone w klasyczny dla włoskiej marki silnik V12, który w modelu 812 Competizione generuje 830 KM. Jaką moc będzie miał w Purosangue? Tego jeszcze nie ujawniono, podobnie jak wyglądu, czy wymiarów.

Władze Ferrari zadeklarowały, że Purosangue będzie stanowił nie więcej jak 20 procent całkowitej rocznej sprzedaży, nawet jeśli będzie na niego dużo więcej chętnych. W ten sposób Ferrari ma zachować charakter marki. Czy to się uda? SUV-Porsche błyskawicznie okazały się bestsellerami i kołami napędowymi sprzedaży niemieckiego producenta.

Ferrari - plany sprzedażowe

Purosangue nie będzie jednak najbardziej limitowanym model w gamie. Modele z serii Icona, czyli współczesne wersje kultowych modeli marki, mają stanowić jedynie 5 procent wszystkich dostaw, wliczając w to jeszcze planowany hipersamochód, o którym na razie nic więcej nie wiadomo.

Władze marki ponadto podały, że modele specjalne jak wspomniane 812 Competizione, będą od przyszłego roku stanowić maksymalnie 10 procent sprzedaży. Co więcej, Ferrari zadeklarowało, że do 2026 roku 60 procent wszystkich produkowanych aut będzie wyposażone w układy hybrydowe lub napędy elektryczne.

