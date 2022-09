Elżbieta II nie żyje. Świat motoryzacyjny żegna królową

Elżbieta II nie żyje. Królowa bardzo lubiła samochody

Zmarła wczoraj królowa Elżbieta II znana była ze swojego zamiłowania do prowadzenia aut.

Wielokrotnie była widywana za kierownicą. Zawsze brytyjskich samochodów i zawsze bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Jej przygoda z motoryzacją zaczęła się już podczas II Wojny Światowej. W 1944 roku, mając zaledwie 18 lat, wstąpiła do Auxiliary Territorial Service. Była to paramilitarna organizacja wojskowa, w której służyły kobiety.

Nawet kiedy została królową, nie zrezygnowała z prowadzenia samochodów. Zainteresowanie monarchini motoryzacją sprawiło, że kondolencje z powodu jej śmierci nie płyną tylko od polityków, ale także producentów aut, teamów F1, dziennikarzy.

Elżbieta II nie żyje. Branża motoryzacyjna składa hołd monarchini

Na profilach Lotusa w mediach społecznościowych został opublikowany komunikat, w którym wyrażono, że "wszyscy są głęboko zasmuceni odejściem" królowej. Złożono także kondolencje członkom rodziny królewskiej. Jak podkreślono królowa stanowiła wzór do naśladowania "dla ludzi na całym świecie".

W hołdzie monarchini Lotus zmienił również zdjęcie główne na profilach w mediach społecznościowych - logo zmieniło kolor na czarny.

Komunikat, w którym wyrażany jest smutek po śmierci brytyjskiej monarchini opublikował również Aston Martin.

"Królowa poświęciła swoje życie służbie publicznej i przez całe swoje długie panowanie była pasjonatką brytyjskiej kultury, przedsiębiorczości i innowacji." - napisano.

Wyrażono również zaszczyt, że królowa w 1966 roku odwiedziła zakłady Aston Martina.

Kondolencje zostały skierowane do członków Rodziny Królewskiej, ale też mieszkańców Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów. Podobnie jak w przypadku Lotusa, główne zdjęcie, przedstawiające logo marki, zmieniło kolor na czarny.

Również Vauxhall opublikował w mediach społecznościowych i na swojej stronie internetowej specjalne oświadczenie.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni, słysząc o śmierci Jej Wysokości Królowej."

W oświadczeniu pada również stwierdzenie, że oddanie królowej narodowi Zjednoczonego Królestwa w czasie jej 70-letniego panowania dla wszystkich stanowiło inspirację. W imieniu pracowników Vauxhall Motors oraz koncernu Stellantis w Wielkiej Brytanii złożono kondolencje rodzinie królewskiej.

Grupa Jaguar Land Rover w opublikowanym na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych oświadczeniu wyraziła smutek z powodu śmierci królowej, a także złożyła kondolencje członkom rodziny królewskiej.

Podkreślono również, że relacja z królową (która często była widywana za kierownicą Jaguara i Range Rovera) była dla grupy powodem wielkiej dumy. Branie udziału w niedawnych obchodach platynowego jubileuszu panowania królowej miało być dla Jaguara Land Rovera "wielkim zaszczytem" i jest to jedno z wielu wspomnień w relacji z członkami rodziny królewskiej, za które grupa wyraża swoją wdzięczność.

"Będziemy bardzo tęsknić za pionierskim przywództwem i siłą Jej Królewskiej Mości, które zapewniły temu krajowi (Wielkiej Brytanii - przyp. red.) ciągłość, stabilność i inspirację przez dekady ogromnych zmian społecznych."

Królowa Elżbieta II nie żyje. Kondolencje od dziennikarzy i ze świata F1

Team McLaren F1 na swoich kontach w mediach społecznościowych opublikował krótki komunikat.

W osobnym wpisie na Twitterze złożono kondolencje rodzinie królewskiej. Podkreślono również pamięć o czasach panowania królowej.

Do sytuacji odniósł się również Jeremy Clarkson. Prezenter "The Grand Tour" napisał na swoim profilu na Twitterze, że "próbuje wymyślić coś do powiedzenia, ale Boris Johnson napisał wszystko".

Były premier Wielkiej Brytanii wydał oświadczenie, w którym m.in. stwierdził, że dzień śmierci Elżbiety II to "najsmutniejszy dzień dla kraju. W sercach każdego z nas jest ból po odejściu naszej Królowej, głębokie poczucie i osobiste poczucie straty - być może dużo mocniejsze niż się spodziewaliśmy".

W osobnym wpisie Clarkson stwierdził, że jutro zawsze jest nowy dzień, ale to "jutro" będzie czymś znacznie więcej.

