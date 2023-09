Elon Musk szuka Polaków do pracy. Zarobki robią wrażenie

Tesla szuka pracowników do gigafabryki

Amerykańska marka Tesla planuje zwiększyć produkcyjność swojego niemieckiego zakładu nieopodal Berlina. Obecnie gigafabryka Berlin-Brandenburg zatrudnia ok. 11 tys. osób i produkuje ok. 300 tys. aut rocznie. Wkrótce jednak przedsiębiorstwo planuje zwiększyć zatrudnienie do 23 tys. pracowników i rozszerzyć produkcję do nawet pól miliona aut. Oznaczałoby to, że pracę w gigafabryce znajdzie jeszcze 12 tys. osób, a wśród nich mogą być także Polacy.

Oferta pracy skierowana jest także dla Polaków

Jak się bowiem okazuje, przedstawiciele Tesli pojawią się na październikowych Targach Pracy w Szczecinie. Podczas jednego z największych polskich wydarzeń rekrutacyjnych będzie można porozmawiać na temat ewentualnych warunków i dopytać o wytyczne w kwestii wymaganego doświadczenia. To, jakich osób szuka obecnie amerykańskie przedsiębiorstwo, można podejrzeć na zaktualizowanej jakiś czas temu stronie rekrutacyjnej.

Oferta Tesli może okazać się intratna.

Na opublikowanej liście pojawiają się oferty pracy skierowane zarówno dla osób bez większych umiejętności i doświadczenia, jak i wyspecjalizowanych techników, konserwatorów czy inżynierów. Także osoby doświadczone w zarządzeniu ludźmi oraz obyte w organizacji powinny znaleźć coś dla siebie. Patrząc na niektóre warunki zatrudnienia, oferta dla wielu może okazać intratna.

Praca w Tesli. Potencjalne zarobki robią wrażenie

W przypadku najmniej wykwalifikowany pracownika zarobki sięgają nawet 2700 euro brutto miesięcznie. W przeliczeniu to ponad 12 tys. złotych. Po przejściu specjalistycznego szkolenia można ubiegać się o wyższą pensję w wysokości 13 tys. złotych. Wynagrodzenie dla programistów lub rekruterów waha się od 21 do 25 tys. złotych, natomiast na stanowisku kierownika zespołu zarobimy nawet 28 tys. złotych miesięcznie. Kwoty te bez wątpienia robią wrażenie.

Warto do tego doliczyć przeróżne świadczenia, w tym 30 dniowy urlop, dostęp do opieki medycznej czy osobny program emerytalny. Nie bez znaczenia jest także możliwość wnioskowania o zasiłek rodzinny, który wynosi 250 euro na każde dziecko. Co ważne - kwota ta nie podlega żadnemu dodatkowemu opodatkowaniu i jest przyznawana oddzielnie od pozostałego wynagrodzenia

Wizyta przedstawicieli Tesli na szczecińskich Targach Pracy nie jest dużym zaskoczeniem. Amerykański producent już od dawna ceni sobie pracę naszych rodaków, a jak wskazują niedawne statystyki - obecnie w fabrykach Tesli za naszą zachodnią granicą nawet co czwarty pracownik pochodzi z Polski.