Elektryczne dostawczaki przyszłością? Oto projekt byłego szefa BMW

Był dyrektor finansowy BMW Stefan Krause zakupił wszelkie komponenty do uruchomienia floty małych pojazdów elektrycznych, które docelowo mają być wykorzystywane do dostaw towarów w centrach miast. W ramach transakcji przejęto nie tylko flotę już wyprodukowanych pojazdów, ale także linię produkcyjną, gotową fabrykę i kontrakt na dostawy napędów elektrycznych od podwykonawcy.



Elektryczne mini-ciężarówki mają już swoją historię

W 2014 roku Deutsche Post zakupił startup StreetScooter aby rozwinąć projekt budowy małych ciężarówek o napędzie elektrycznym. Wszedł także we współpracę z Fordem, aby opracować większy model StreetScooter XL na bazie Transita, ale z powodu zbyt wysokich kosztów w roku 2020 ogłoszono rychły koniec tego projektu. Ostatecznie współpraca trwała do końca zeszłego roku.



Należąca do Stefana Krause firma B-On podpisała także kontrakt na dostawę dla DP i DHL określonej ilości pojazdów rocznie. Co prawda odmówił on w rozmowie z serwisem Automotive News podania dokładnej liczby, ale określił ją jako "około 3000". Podał także informację, że firma otrzymuje kolejne zapytania o możliwość zakupu takich pojazdów. Jedyną kwestią do rozwiązania jest ustalenie lokalizacji fabryki.

B-On - elektryczne dostawczaki to dopiero początek

W planach rozwoju firmy jest uruchomienie fabryki w USA, choć ma już jedną w Indonezji. Jednak plan dla tego zakładu ma być inny - mają tam być produkowane podobne pojazdy, tyle że trójkołowe, przypominające riksze. W tymże celu B-On wykupił firmę Kyto Ventures, mającą siedzibę w Hongkongu, która ma doświadczenie w budowie takich pojazdów.

W przyszłości Stefan Krause chce wejść na rynek taniej, miejskiej elektrycznej mobilności. Według jego planu firma już za dwa lata ma przedstawić projekt miejskiego samochodu elektrycznego zdolnego pomieścić co najmniej 5 osób, z opcją większej ilości miejsc. Z informacji przekazanych przez właściciela B-On wynika, że firma dostała już zlecenie wyprodukowania 100 tys. takich pojazdów dla dwóch dużych firm w Chinach.

