Prawdziwą rewolucją będzie kompleksowy wgląd w status toczących się spraw. Użytkownicy sprawdzą w jednym miejscu informacje o datach szkoleń, zapisach na egzamin WORD oraz jego statusie, a także otrzymają powiadomienie, gdy dokument będzie gotowy do odbioru.

System wprowadzi także przydatne narzędzia dla osób planujących rozpoczęcie kursu na prawo jazdy. Przyszli kierowcy uzyskają dostęp do statystyk dotyczących ośrodków nauki jazdy i instruktorów, w tym danych o zdawalności egzaminów. Takie informacje pozwolą na podjęcie świadomej decyzji przy wyborze najodpowiedniejszej szkoły i instruktora.

Co więcej, aplikacja umożliwi zdalne zapisanie się na egzamin w WORD, bez konieczności odwiedzania placówki. Użytkownik wybierze dogodny termin i dokona płatności - wszystko to w swoim smartfonie, oszczędzając czas i redukując formalności do minimum.