W konsekwencji rzadziej zerkamy na swoje dokumenty, co niestety może doprowadzić do sytuacji, że przegapimy fakt utraty ważności dokumentu.

Ustawa precyzuje że prawa jazdy, które wydane zostały do 18 stycznia 2013 roku, będą podlegały wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 do 18 stycznia 2033 roku. Szczegółowe terminy określi minister właściwy do spraw transportu.

Dokumenty można złożyć w urzędzie, lub wysłać korzystajac z platformy ePUAP, pamiętając o zeskanowaniu potrzebnych dokumentów. Wymiana kosztuje 100,50 zł (w tym 50 groszy to opłata ewidencyjna). Jeśli potrzebne jest badanie lekarskie, np. z powodu wady wzroku, trzeba szykować na nie dodatkowo ok. 200 zł.

W takiej sytuacji należy się spodziewać mandatu do kwoty nawet 5 tys. zł, a jeśli odmówimy przyjęcia mandatu, sprawa trafi do sądu, gdzie maksymalny wymiar kary to teoretycznie 30 tys. zł. Dodatkowo należy liczyć się z potencjalnym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, który sędzia może nałożyć na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.