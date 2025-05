Pas ruchu zgodnie z definicją zawartą w w Kodeksie drogowym (art. 2 ust. 3) to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi. Przy zmianie pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej nie ma obowiązku zbliżania się do krawędzi pasa, ale zamiar zmiany należy sygnalizować kierunkowskazem. Zmotoryzowani muszą zbliżyć się do krawędzi tylko wtedy, gdy zamierzają skręcić w lewo lub w prawo.