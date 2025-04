Zielona strzałka wciąż sprawia problemy kierowcom. Czy można na niej zawracać?

Sygnalizator S-2, czyli mała zielona strzałka przy czerwonym świetle, działa na podobnej zasadzie jak znak stop. Choć umożliwia warunkowy skręt, wymaga bezwzględnego zatrzymania pojazdu przed sygnalizatorem. Badania pokazują, że około 90 proc. kierowców ignoruje ten wymóg, jedynie zwalniając zamiast się zatrzymać. Tymczasem przepisy są jednoznaczne - zatrzymanie oznacza, że koła pojazdu przestają się obracać, a nie tylko redukcję prędkości do minimum.

A co z sygnalizatorem S-3, czyli dużą strzałką kierunkową? Tutaj zasady są odmienne i często mylą kierowców. Zawracanie przy sygnalizatorze S-3 jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy wyświetla on podwójną strzałkę - jedną wskazującą skręt w lewo, drugą zawracanie. Jeśli widoczna jest tylko pojedyncza strzałka w lewo, manewr zawracania jest zabroniony.

Problem pogłębiają popularne aplikacje nawigacyjne, które niekiedy sugerują trasy wymagające zawracania w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. Warto podkreślić, że tłumaczenie przed funkcjonariuszem policji "nawigacja mi tak kazała" nie będzie skuteczne - to kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za ocenę, czy wskazówki z aplikacji są zgodne z przepisami ruchu drogowego.

Jeśli na jezdni znajduje się linia P-12 (ciągła) lub P-13 (przerywana) wskazująca miejsce zatrzymania, to właśnie tam powinniśmy się zatrzymać. W przypadku braku takiego oznakowania poziomego, zatrzymujemy się przed samym sygnalizatorem.

Jeśli kierowca nie zatrzyma się przed sygnalizatorem S-2 (mała zielona strzałka), może otrzymać mandat w wysokości 100 zł oraz 6 punktów karnych. Znacznie surowsza kara grozi za przejazd, gdy strzałka jest już wyłączona - jest to traktowane jak przejazd na czerwonym świetle, co skutkuje mandatem 500 zł i aż 15 punktami karnymi. Z kolei za niestosowanie się do sygnalizacji kierunkowej S-3 (duża strzałka) przewidziano mandat w wysokości 500 zł oraz 8 punktów karnych.