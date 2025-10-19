W skrócie 18 modeli samochodów zostało przetestowanych przez EuroNCAP pod kątem bezpieczeństwa, z czego 15 uzyskało maksymalną ocenę 5 gwiazdek, a najmniej gwiazdek przyznano chińskiemu Dongfeng BOX i Volkswagenowi T-Roc.

Wyniki testów pokazują, że nowsze modele samochodów oferują wyższy poziom bezpieczeństwa; starsze konstrukcje tracą punkty ze względu na stale rosnące wymagania ekspertów.

Dongfeng BOX uzyskał niskie noty ze względu na poważne usterki konstrukcyjne wykazane w trakcie testów zderzeniowych, m.in. blokadę drzwi po zderzeniu i słabą wytrzymałość słupka A.

Nowa seria testów zderzeniowych objęła 18 modeli 14 producentów. Na liście znalazło się też osiem modeli sześciu producentów z Chin.

Aż 15 z przetestowanych samochodów otrzymało maksymalną notę ogólną 5 gwiazdek. W tym gronie znalazły się:

Audi Q3,

BMW X3,

Cadillac Optiq,

Chery Tiggo 7 (powtórny test),

Chery Tiggo 8 (powtórny test),

Cupra Born,

Ebro s700,

Ebro s800,

Hongqi EHS5,

IM IM5,

MAZDA 6e,

MG MGS6 EV,

Škoda Octavia,

Volkswagen Golf,

Volkswagen ID.4,

Wpadka Francuzów. DS N°8 z 4 gwiazdkami w EuroNCAP

Cztery gwiazdki otrzymał francuski DS N°8, co nie jest zbyt imponującym wynikiem, jeśli wziąć pod uwagę, że marka chciałaby się widzieć w gronie producentów segmentu premium.

Na wyniku zaważyła słaba ochrona klatki piersiowej pasażera tylnej kanapy i nie najlepsze noty w kategorii dodatkowych systemów wspomagających bezpieczeństwo.

Wpadka Niemców i Chińczyków. Dongfeng i Volkswagen na 3 gwiazdki

Ciekawa sytuacja dotyczy Dongfenga BOX i Volkswagena T-Roc. Pierwszy debiutuje właśnie na europejskim rynku. Drugi, oferowany nabywcom już od 2018 roku, poddany został testom ponownie, w ramach nowej procedury stosowanej przez EuroNCAP w 2025 roku.

Teoretycznie oba auta zyskały przeciętne, zbliżone nety w poszczególnych kategoriach, ale w przypadku Dongfenga mówić można o kilku poważnych wpadkach.

Po 6 latach w ofercie Volkswagen T-Cross stracił 2 gwiazdki materiał zewnętrzny

Wyniki zanotowane przez Dongfenga w poszczególnych kategoriach to:

69 proc. za ochronę dorosłych pasażerów,

81 proc. za ochronę dzieci,

67 proc. za poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu,

77 proc. za systemy wspierające bezpieczeństwo.

Dla porównania, wynik nie najmłodszego już konstrukcyjnie Volkswagena T-Crossa to:

74 proc. za ochronę dorosłych pasażerów,

81 proc. za ochronę dzieci,

60 proc. za poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu,

57 proc. za dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo.

Po co kupować nowsze auto? 6 lat różnicy to przepaść w bezpieczeństwie

Już na pierwszy rzut oka widać, że trzygwiazdkowy wynik europejskiego auta podyktowany jest głównie wiekiem konstrukcji. Rezultat najlepiej świadczy o tym, w jak szybkim tempie zmieniają się wymagania stawiane konstruktorom przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że w momencie rynkowego debiutu (seria prób z 2019 roku T-Cross) uzyskał maksymalny wynik 5 gwiazdek notując odpowiednio:

97 proc. za ochronę dorosłych,

86 proc. za ochronę dzieci,

81 proc. za poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu

80 proc. za dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo

Mimo starań konstruktorów (auto przeszło ostatnio gruntowny lifting, co zapewne nie pozostało bez wpływu np. na ocenę w zakresie ochrony pieszych), sześć lat różnicy sprawiło, że ogólna ocena T-Crossa stopniała z 5 do 3 gwiazdek.

Dongfeng BOX niebezpieczny dla nabywców? EuroNCAP bije na alarm

Najnowsze wyniki testów EuroNCAP pokazują też, że w zwłaszcza w przypadku aut o niższych notach, warto dokładnie wczytywać się nie tylko w wyniki procentowe, ale i publikowane na stronach organizacji dostępne w formacie PDF raporty szczegółowo opisujące rezultaty testów.

Przykładowo na wyniku T-Corssa zaważyła głównie słaba ocena poziomu ochrony klatki piersiowej kierowcy i przestarzałe systemy wsparcia kierowcy.

Dongfeng BOX otrzymał 3 gwiazdki w testach zderzeniowych EuroNCAP materiał zewnętrzny

Dla porównania w raporcie z testów Dongfenga BOX czytamy np., że po teście zderzenia przedniego z przesunięciem (tzw. offset) nie można było otworzyć drzwi, co zdecydowanie utrudniłoby prace ratownikom.

Eksperci stwierdzili też liczne uszkodzenia zgrzewów na słupku A "zmniejszających odporność karoserii na dalsze uszkodzenia". Stwierdzenie nie napawa optymizmem, jeśli wziąć pod uwagę, że próba odbywa się przy prędkości 64 km/h i ma odzwierciedlać zderzenie dwóch samochodów poruszających się z prędkością 50 km/h. Nie ma więc wątpliwości, że przy większej prędkości lub różnicy mas przednie słupki Dongfenga BOX uległyby poważnej deformacji.

W raporcie czytamy też, że ciśnienie w poduszce powietrznej było niewystarczające, aby zapobiec uderzeniu głowy kierowcy o kierownicę. Przedstawiciele EuroNCAP zwrócili ponadto uwagę, że konstrukcja deski rozdzielczej stanowi zagrożenie dla nóg pasażerów.

