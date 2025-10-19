Trzy wpadki w testach zderzeniowych EuroNCAP. Chińczycy mają problem
EuroNCAP podzieliło się właśnie wynikami testów zderzeniowych 18 modeli samochodów oferowanych w europejskich salonach. Nie obyło się bez wpadek, bo przeciętny wynik - 3 gwiazdki - zanotowały chiński Dongfeng BOX i Volkswagen T-Roc. Eksperci od bezpieczeństwa pojazdów nie mają jednak wątpliwości, że to europejskie auto zapewnia podróżującym zdecydowanie lepszy poziom ochrony. Przypadek T-Crossa doskonale obrazuje, jak szybko zmienia się otaczająca nas rzeczywistość i dlaczego kupując auto na rynku wtórnym warto rozważyć zakup nowszego samochodu.
W skrócie
- 18 modeli samochodów zostało przetestowanych przez EuroNCAP pod kątem bezpieczeństwa, z czego 15 uzyskało maksymalną ocenę 5 gwiazdek, a najmniej gwiazdek przyznano chińskiemu Dongfeng BOX i Volkswagenowi T-Roc.
- Wyniki testów pokazują, że nowsze modele samochodów oferują wyższy poziom bezpieczeństwa; starsze konstrukcje tracą punkty ze względu na stale rosnące wymagania ekspertów.
- Dongfeng BOX uzyskał niskie noty ze względu na poważne usterki konstrukcyjne wykazane w trakcie testów zderzeniowych, m.in. blokadę drzwi po zderzeniu i słabą wytrzymałość słupka A.
Nowa seria testów zderzeniowych objęła 18 modeli 14 producentów. Na liście znalazło się też osiem modeli sześciu producentów z Chin.
Aż 15 z przetestowanych samochodów otrzymało maksymalną notę ogólną 5 gwiazdek. W tym gronie znalazły się:
- Audi Q3,
- BMW X3,
- Cadillac Optiq,
- Chery Tiggo 7 (powtórny test),
- Chery Tiggo 8 (powtórny test),
- Cupra Born,
- Ebro s700,
- Ebro s800,
- Hongqi EHS5,
- IM IM5,
- MAZDA 6e,
- MG MGS6 EV,
- Škoda Octavia,
- Volkswagen Golf,
- Volkswagen ID.4,
Wpadka Francuzów. DS N°8 z 4 gwiazdkami w EuroNCAP
Cztery gwiazdki otrzymał francuski DS N°8, co nie jest zbyt imponującym wynikiem, jeśli wziąć pod uwagę, że marka chciałaby się widzieć w gronie producentów segmentu premium.
Na wyniku zaważyła słaba ochrona klatki piersiowej pasażera tylnej kanapy i nie najlepsze noty w kategorii dodatkowych systemów wspomagających bezpieczeństwo.
Wpadka Niemców i Chińczyków. Dongfeng i Volkswagen na 3 gwiazdki
Ciekawa sytuacja dotyczy Dongfenga BOX i Volkswagena T-Roc. Pierwszy debiutuje właśnie na europejskim rynku. Drugi, oferowany nabywcom już od 2018 roku, poddany został testom ponownie, w ramach nowej procedury stosowanej przez EuroNCAP w 2025 roku.
Teoretycznie oba auta zyskały przeciętne, zbliżone nety w poszczególnych kategoriach, ale w przypadku Dongfenga mówić można o kilku poważnych wpadkach.
Wyniki zanotowane przez Dongfenga w poszczególnych kategoriach to:
- 69 proc. za ochronę dorosłych pasażerów,
- 81 proc. za ochronę dzieci,
- 67 proc. za poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu,
- 77 proc. za systemy wspierające bezpieczeństwo.
Dla porównania, wynik nie najmłodszego już konstrukcyjnie Volkswagena T-Crossa to:
- 74 proc. za ochronę dorosłych pasażerów,
- 81 proc. za ochronę dzieci,
- 60 proc. za poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu,
- 57 proc. za dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo.
Po co kupować nowsze auto? 6 lat różnicy to przepaść w bezpieczeństwie
Już na pierwszy rzut oka widać, że trzygwiazdkowy wynik europejskiego auta podyktowany jest głównie wiekiem konstrukcji. Rezultat najlepiej świadczy o tym, w jak szybkim tempie zmieniają się wymagania stawiane konstruktorom przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że w momencie rynkowego debiutu (seria prób z 2019 roku T-Cross) uzyskał maksymalny wynik 5 gwiazdek notując odpowiednio:
- 97 proc. za ochronę dorosłych,
- 86 proc. za ochronę dzieci,
- 81 proc. za poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu
- 80 proc. za dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo
Mimo starań konstruktorów (auto przeszło ostatnio gruntowny lifting, co zapewne nie pozostało bez wpływu np. na ocenę w zakresie ochrony pieszych), sześć lat różnicy sprawiło, że ogólna ocena T-Crossa stopniała z 5 do 3 gwiazdek.
Dongfeng BOX niebezpieczny dla nabywców? EuroNCAP bije na alarm
Najnowsze wyniki testów EuroNCAP pokazują też, że w zwłaszcza w przypadku aut o niższych notach, warto dokładnie wczytywać się nie tylko w wyniki procentowe, ale i publikowane na stronach organizacji dostępne w formacie PDF raporty szczegółowo opisujące rezultaty testów.
Przykładowo na wyniku T-Corssa zaważyła głównie słaba ocena poziomu ochrony klatki piersiowej kierowcy i przestarzałe systemy wsparcia kierowcy.
Dla porównania w raporcie z testów Dongfenga BOX czytamy np., że po teście zderzenia przedniego z przesunięciem (tzw. offset) nie można było otworzyć drzwi, co zdecydowanie utrudniłoby prace ratownikom.
Eksperci stwierdzili też liczne uszkodzenia zgrzewów na słupku A "zmniejszających odporność karoserii na dalsze uszkodzenia". Stwierdzenie nie napawa optymizmem, jeśli wziąć pod uwagę, że próba odbywa się przy prędkości 64 km/h i ma odzwierciedlać zderzenie dwóch samochodów poruszających się z prędkością 50 km/h. Nie ma więc wątpliwości, że przy większej prędkości lub różnicy mas przednie słupki Dongfenga BOX uległyby poważnej deformacji.
W raporcie czytamy też, że ciśnienie w poduszce powietrznej było niewystarczające, aby zapobiec uderzeniu głowy kierowcy o kierownicę. Przedstawiciele EuroNCAP zwrócili ponadto uwagę, że konstrukcja deski rozdzielczej stanowi zagrożenie dla nóg pasażerów.