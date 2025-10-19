Trzy wpadki w testach zderzeniowych EuroNCAP. Chińczycy mają problem

Paweł Rygas

Paweł Rygas

EuroNCAP podzieliło się właśnie wynikami testów zderzeniowych 18 modeli samochodów oferowanych w europejskich salonach. Nie obyło się bez wpadek, bo przeciętny wynik - 3 gwiazdki - zanotowały chiński Dongfeng BOX i Volkswagen T-Roc. Eksperci od bezpieczeństwa pojazdów nie mają jednak wątpliwości, że to europejskie auto zapewnia podróżującym zdecydowanie lepszy poziom ochrony. Przypadek T-Crossa doskonale obrazuje, jak szybko zmienia się otaczająca nas rzeczywistość i dlaczego kupując auto na rynku wtórnym warto rozważyć zakup nowszego samochodu.

Dongfeng BOX zdobył 3 gwiazdki w testach bezpieczeństwa EuroNCAP
W skrócie

  • 18 modeli samochodów zostało przetestowanych przez EuroNCAP pod kątem bezpieczeństwa, z czego 15 uzyskało maksymalną ocenę 5 gwiazdek, a najmniej gwiazdek przyznano chińskiemu Dongfeng BOX i Volkswagenowi T-Roc.
  • Wyniki testów pokazują, że nowsze modele samochodów oferują wyższy poziom bezpieczeństwa; starsze konstrukcje tracą punkty ze względu na stale rosnące wymagania ekspertów.
  • Dongfeng BOX uzyskał niskie noty ze względu na poważne usterki konstrukcyjne wykazane w trakcie testów zderzeniowych, m.in. blokadę drzwi po zderzeniu i słabą wytrzymałość słupka A.
Nowa seria testów zderzeniowych objęła 18 modeli 14 producentów. Na liście znalazło się też osiem modeli sześciu producentów z Chin.

Aż 15 z przetestowanych samochodów otrzymało maksymalną notę ogólną 5 gwiazdek. W tym gronie znalazły się:

  • Audi Q3,
  • BMW X3,
  • Cadillac Optiq,
  • Chery Tiggo 7 (powtórny test),
  • Chery Tiggo 8 (powtórny test),
  • Cupra Born,
  • Ebro s700,
  • Ebro s800,
  • Hongqi EHS5,
  • IM IM5,
  • MAZDA 6e,
  • MG MGS6 EV,
  • Škoda Octavia,
  • Volkswagen Golf,
  • Volkswagen ID.4,

Wpadka Francuzów. DS N°8 z 4 gwiazdkami w EuroNCAP

Cztery gwiazdki otrzymał francuski DS N°8, co nie jest zbyt imponującym wynikiem, jeśli wziąć pod uwagę, że marka chciałaby się widzieć w gronie producentów segmentu premium.

Na wyniku zaważyła słaba ochrona klatki piersiowej pasażera tylnej kanapy i nie najlepsze noty w kategorii dodatkowych systemów wspomagających bezpieczeństwo.

Wpadka Niemców i Chińczyków. Dongfeng i Volkswagen na 3 gwiazdki

Ciekawa sytuacja dotyczy Dongfenga BOX i Volkswagena T-Roc. Pierwszy debiutuje właśnie na europejskim rynku. Drugi, oferowany nabywcom już od 2018 roku, poddany został testom ponownie, w ramach nowej procedury stosowanej przez EuroNCAP w 2025 roku.

Teoretycznie oba auta zyskały przeciętne, zbliżone nety w poszczególnych kategoriach, ale w przypadku Dongfenga mówić można o kilku poważnych wpadkach.

Uszkodzony przód samochodu Volkswagen po teście zderzeniowym, widoczne zgniecenia maski, zderzaka oraz reflektorów, pojazd ustawiony na oznaczonej strefie w hali testowej, na szybie numer testowy Euro NCAP.
Po 6 latach w ofercie Volkswagen T-Cross stracił 2 gwiazdkimateriał zewnętrzny

Wyniki zanotowane przez Dongfenga w poszczególnych kategoriach to:

  • 69 proc. za ochronę dorosłych pasażerów,
  • 81 proc. za ochronę dzieci,
  • 67 proc. za poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu,
  • 77 proc. za systemy wspierające bezpieczeństwo.

Dla porównania, wynik nie najmłodszego już konstrukcyjnie Volkswagena T-Crossa to:

  • 74 proc. za ochronę dorosłych pasażerów,
  • 81 proc. za ochronę dzieci,
  • 60 proc. za poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu,
  • 57 proc. za dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo.

Po co kupować nowsze auto? 6 lat różnicy to przepaść w bezpieczeństwie

Już na pierwszy rzut oka widać, że trzygwiazdkowy wynik europejskiego auta podyktowany jest głównie wiekiem konstrukcji. Rezultat najlepiej świadczy o tym, w jak szybkim tempie zmieniają się wymagania stawiane konstruktorom przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że w momencie rynkowego debiutu (seria prób z 2019 roku T-Cross) uzyskał maksymalny wynik 5 gwiazdek notując odpowiednio:

  • 97 proc. za ochronę dorosłych,
  • 86 proc. za ochronę dzieci,
  • 81 proc. za poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu
  • 80 proc. za dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo

Mimo starań konstruktorów (auto przeszło ostatnio gruntowny lifting, co zapewne nie pozostało bez wpływu np. na ocenę w zakresie ochrony pieszych), sześć lat różnicy sprawiło, że ogólna ocena T-Crossa stopniała z 5 do 3 gwiazdek.

Dongfeng BOX niebezpieczny dla nabywców? EuroNCAP bije na alarm

Najnowsze wyniki testów EuroNCAP pokazują też, że w zwłaszcza w przypadku aut o niższych notach, warto dokładnie wczytywać się nie tylko w wyniki procentowe, ale i publikowane na stronach organizacji dostępne w formacie PDF raporty szczegółowo opisujące rezultaty testów.

Przykładowo na wyniku T-Corssa zaważyła głównie słaba ocena poziomu ochrony klatki piersiowej kierowcy i przestarzałe systemy wsparcia kierowcy.

Samochód osobowy o białym kolorze z silnie uszkodzonym przodem, stojący w pomieszczeniu testowym. Na karoserii widoczne oznaczenia instytucji Euro NCAP oraz napisy po chińsku, informujące o przeprowadzanym teście zderzeniowym.
Dongfeng BOX otrzymał 3 gwiazdki w testach zderzeniowych EuroNCAPmateriał zewnętrzny

Dla porównania w raporcie z testów Dongfenga BOX czytamy np., że po teście zderzenia przedniego z przesunięciem (tzw. offset) nie można było otworzyć drzwi, co zdecydowanie utrudniłoby prace ratownikom.

Eksperci stwierdzili też liczne uszkodzenia zgrzewów na słupku A "zmniejszających odporność karoserii na dalsze uszkodzenia". Stwierdzenie nie napawa optymizmem, jeśli wziąć pod uwagę, że próba odbywa się przy prędkości 64 km/h i ma odzwierciedlać zderzenie dwóch samochodów poruszających się z prędkością 50 km/h. Nie ma więc wątpliwości, że przy większej prędkości lub różnicy mas przednie słupki Dongfenga BOX uległyby poważnej deformacji.

W raporcie czytamy też, że ciśnienie w poduszce powietrznej było niewystarczające, aby zapobiec uderzeniu głowy kierowcy o kierownicę. Przedstawiciele EuroNCAP zwrócili ponadto uwagę, że konstrukcja deski rozdzielczej stanowi zagrożenie dla nóg pasażerów.

