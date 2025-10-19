Spis treści: Kiedy pieszy ma pierwszeństwo - przepisy Czym jest "ustąpienie pierwszeństwa"? Czy trzeba czekać, aż pieszy całkowicie opuści przejście? Jakie obowiązki ma pieszy? Mandat dla kierowcy i dla pieszego

Kiedy pieszy ma pierwszeństwo - przepisy

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, pieszy ma pierwszeństwo nie tylko wtedy, gdy znajduje się na przejściu, ale również w momencie wchodzenia na nie. Kierowca musi zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i przygotować się do zatrzymania, aby umożliwić bezpieczne przejście. Zgodnie z art. 13. ust 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Dodajmy, że przepisy wymagają od kierowcy ciągłej obserwacji przejścia dla pieszych oraz jego okolic, a także przewidują prewencyjne zmniejszenie prędkości:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Oczywiście szereg przepisów obowiązuje również pieszych. Przede wszystkim:

Zabrania się wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

Dodatkowo zarówno kierowca, jak i pieszy w pobliżu przejścia dla pieszych ma zachować szczególną ostrożność:

polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie 2 ust. 22

Czym jest "ustąpienie pierwszeństwa"?

Przepisy nie mówią wprost, kiedy kierowca może ruszyć, ale jasno definiują, czym jest ustąpienie pierwszeństwa:

:

ustąpienie pierwszeństwa to powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

Innymi słowy, przepisy wymagają od kierowcy ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a niedopełnienie tego obowiązku ma miejsce wtedy, gdy w nasze zachowanie wywoła jakąś reakcję u pieszego. Jeśli więc przepuścimy go, ale zbyt szybko ruszymy, możemy tym pieszego wystraszyć i odskoczy on lub przynajmniej przyspieszy kroku.

Dlatego też o ile nie trzeba czekać, aż pieszy całkowicie opuści przejście (przepisy tego nie wymagają), trzeba ostrożnie podchodzić do ruszania, gdy pieszy jest jeszcze na pasach.

Czy trzeba czekać, aż pieszy całkowicie opuści przejście?

Nie. Przepisy nie nakazują kierowcy, by czekał, aż pieszy całkowicie zejdzie z przejścia. Wystarczy, że jego ruch nie będzie zagrażał bezpieczeństwu pieszego. W praktyce jednak oznacza to ostrożne i płynne ruszanie - dopiero wtedy, gdy pieszy znajduje się w bezpiecznej odległości.

Jakie obowiązki ma pieszy?

Warto na koniec przypomnieć, że pieszy ma nie tylko prawa, ale również ma obowiązki względem zachowania się na przejściu i według prawa, nie może z premedytacją zatrzymywać się na przejściu, czy zwalniać kroku, a także korzystać z urządzeń elektronicznych, które mogą go rozpraszać. Pieszym zabrania się:

wchodzenia bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych oraz zwalniania kroku lub zatrzymywania się, bez uzasadnionej potrzeby, podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji [...]

Mandat dla kierowcy i dla pieszego

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu grozi mandat 1500 zł i 10 punktów karnych. Z kolei pieszy, który zatrzymuje się lub zwalnia bez powodu na przejściu, może otrzymać 50 zł mandatu. Korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię kosztuje nawet 300 zł.

