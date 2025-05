Degradacja oleju silnikowego lub stosowanie niewłaściwego środka smarnego, co przyczynia się do wzmożonego powstawania zanieczyszczeń.

Podczas tego procesu elektronika pojazdu inicjuje tzw. aktywną regenerację. System sterowania silnikiem zwiększa dawkę wtryskiwanego paliwa, co powoduje wzrost temperatury spalin nawet do około 600°C. W takich warunkach sadza zgromadzona w filtrze ulega spaleniu, a DPF odzyskuje swoją funkcjonalność.

Bagatelizowanie problemu z filtrem cząstek stałych może prowadzić do poważnych konsekwencji. Prawie pewny jest spadek mocy silnika - nadmiernie zapełniony filtr powoduje bowiem zwiększone przeciwciśnienie w układzie wydechowym, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie osiągów.

Do tego dochodzą potencjalnie kosztowne awarie, na przykład uszkodzenie turbosprężarki - zwiększone ciśnienie wsteczne w układzie wydechowym przyspiesza zużycie łożysk turbiny. Na liście jest też awaria silnika. w skrajnych przypadkach może dojść do poważnego uszkodzenia jednostki napędowej, wymagającego kosztownego remontu.

Wymiana filtra DPF to koszt od 2 do nawet 8 tys. zł, w zależności od marki i modelu pojazdu. Znacznie tańszą alternatywą jest regeneracja filtra w wyspecjalizowanym zakładzie, co kosztuje zwykle 300-600 zł i pozwala przywrócić do 99 proc. sprawności elementu. Dla kierowców poszukujących jeszcze bardziej ekonomicznego rozwiązania dostępne jest czyszczenie chemiczne w warsztacie za 200-400 zł, jednak skuteczność tej metody bywa ograniczona. Warto przy tym pamiętać, że wymienione koszty dotyczą jedynie samego filtra - w przypadku powstania dodatkowych uszkodzeń spowodowanych przez zatkany DPF, kwota naprawy może znacząco wzrosnąć.