Duże problemy AwtoWAZ. Zmiany w produkcji Łady, program dobrowolnych odejść

Spis treści: 01 AwtoWAZ przenosi produkcję Łady Granta

02 Program dobrowolnych odejść w zakładzie AwtoWAZ w Iżewsku

03 Jaka jest zubożona Łada Granta?

04 Rosyjska motoryzacja przestała praktycznie istnieć

Przypomnijmy, największy rosyjski producent samochodów popadł w tarapaty na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po wybuchu wojny wprowadzono sankcje na Rosję, a z tamtejszego rynku wycofali się wszyscy zachodni producenci samochodów. Dotyczyło to również Renault, które było większościowym udziałowcem AwtoWAZ. Francuzi sprzedali swoje udziały za symbolicznego rubla, jednocześnie odcinając rosyjskiego producent do francuskich technologii i części.

W efekcie AwtoWAZ musiał na kilka miesięcy wstrzymać produkcję. Wznowić ją udało się dopiero w czerwcu - zakład z Iżewsku rozpoczął montaż Łady Granta w wersji zubożonej. Auta pozbawiono m.in. ABS-u i poduszek powietrznych, a także systemu automatycznego powiadamiania o wypadku. Z powodu usunięcia sondy lambda, Granty spełniały normę emisji spalin Euro 2. Tym samym rosyjska motoryzacja cofnęła się o ćwierć wieku.

Reklama

AwtoWAZ przenosi produkcję Łady Granta

Teraz AwtoWAZ ogłosił, że przeniesie produkcję z zakładu w Iżewsku do swojej głównej fabryki w Togliatti, która zatrudnia 42 tysiące ludzi. Firma ogłosiła, że pozwoli to zachować miejsca pracy w Togliatti, natomiast w Iżewsku produkowana ma być... Łada z napędem elektrycznym.

Program dobrowolnych odejść w zakładzie AwtoWAZ w Iżewsku

Jednocześnie jednak AwtoWAZ ogłosił w zakładzie w Iżewsku program dobrowolnych odejść. Pracownicy, którzy zdecydują się na pożegnanie z AwtoWAZ-em otrzymują odprawę w wysokości 5-7-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w zależności od stażu pracy), czyli około 12-krotność oficjalnej rosyjskiej pensji minimalnej. Daje to około 183 tys. rubli czyli 3160 dolarów.

Zakład AwtWAZ w Iżewsku przed wybuchem wojny zatrudniał 3200 pracowników. W tym samym czasie w Togliatii pracowało 42 tysiące osób. Pewnym jest, że dla wszystkich nie wystarczy pracy przy produkcji Granty.

Jaka jest zubożona Łada Granta?

Produkowana obecnie Łada Granta jest wyposażona m.in. we wspomaganie kierownicy, elektrycznie opuszczane szyby przednie, podgrzewane i składane lusterka, światła do jazdy dziennej, mocowanie Isofix, komputer, przygotowanie do podłączenia systemu audio, cztery głośniki, zamek centralny oraz 14-calowe felgi stalowe. Cena takiej Granty, która otrzymała nazwę Classic, to około 660 tys. rubli (12 tys. dolarów).

Rosyjska motoryzacja przestała praktycznie istnieć

W maju 2022 roku we wszystkich rosyjskich zakładach motoryzacyjnych wyprodukowano 3720 samochodów, podczas gdy w analogicznym okresie w roku 2021 fabryki opuściło około 112 tys. pojazdów - podał Reuters, powołując się oficjalne rosyjskie statystyki. Warto dodać, że w Rosji mieszkają 144 mln ludzi.

***