Dacia Bigster i Duster III coraz bliżej. Szykują się dwa przeboje?

Spis treści: 01 Nowa platforma CMF-B daje Dacii większe możliwości

02 Będzie ekologicznie, ale solidnie i tanio

03 Dacie Duster i Bigster będą produkowane w Mioveni

Dacia nie zwalnia tempa. Po zmianach wizerunkowych (na samochodach znajdziemy nowe logo) przyszła kolej na ofensywę modelową. Rumuńska marka poinforrmowała, że wkrótce zaprezentuje dwie, bardzo ważne nowości: trzecią generację Dacii Duster oraz zupełnie nowy model - większego i przestronnego Bigstera.

Ten drugi pojazd ma mierzyć ok. 4,6 m długości, co pozwoliłoby na zmieszczenie w kabinie opcjonalnego trzeciego rzędu siedzeń. Po debiucie tych dwóch nowych modeli, dodając bestsellerowego Joggera, w ofercie Dacii znalazłyby się aż trzy samochody kompaktowe.

Dwa lata po przedstawieniu planu strategicznego "Renaulution" Dacia z powodzeniem zakończyła fazę głębokiej transformacji, odnowiła całą gamę modeli, zbudowała nową tożsamość marki i wzbogaciła ofertę wersji zelektryfikowanych. Obecnie koncentrujemy się na ofensywie w segmencie C. mówi Denis le Vot, dyrektor generalny Dacii.

Ofensywa w segmencie C jest związana z nową platformą CMF-B, która daje Dacii spore możliwości. Na bazie tej płyty podłogowej inżynierowie mogą projektować samochody o różnych sylwetkach i rozmiarach (od 4,1 do 4,6 metra), a także oferować je z różnymi jednostkami napędowymi: benzynowymi, z fabryczną instalacją LPG czy hybrydowymi.

Co więcej, platforma jest przystosowania do budowy aut z napędem na jedną oś lub na wszystkie koła. Jeśli dodamy jeszcze do tego dobry stosunek ceny do jakości, z którego słynie marka, mamy gotową receptę na kolejne bestsellery.

Odpowiednio dostosowujemy nasz plan rozbudowy potencjału produkcyjnego i pozostajemy nadal wierni naszym wartościom oferowania klientom tego, co najważniejsze przy zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny dodaje Denis Nowe samochody Dacia Jogger Hybrid - pierwsza taka w historii

Na przykładzie koncepcyjnego Bigstera wiemy już, że w planach producenta jest korzystanie z tworzyw sztucznych pochodzących głównie z odzysku. Elementy z recyklingu, zastosowane na studyjnym modelu to m.in. panele ochronne na karoserii, osłona silnika czy niektóre części w kabinie.

Jakich widełek cenowych możemy się spodziewać? Tego jeszcze nie wiemy, jednak niektóre źródła podają, że ceny Dacii Bigster miałyby startować na francuskim rynku od ok. 22 000 euro - czyli nieco ponad 100 000 złotych.

Nowego Dustera powinniśmy zobaczyć już niebawem, bowiem zgodnie z podanymi przez producenta informacjami, najnowsze wcielenie tego popularnego SUV-a, będzie produkowane w fabryce w Mioveni (Rumunia) od 2024 roku. Rok później na tej samej linii montażowej, gdzie aktualnie powstaje Duster II generacji, a także Sandero Stepway, Logan i Jogger, będzie powstawać także większy Bigster - o ile tak właśnie będzie się nazywać większy brat Dustera.

W ramach działań mających na celu zrównoważenie planu obciążeń zakładów Dacii i wspieranie ofensywy marki w segmencie C, rumuński producent zmodernizuje zakład w Tangerze (Maroko), aby jeszcze w drugim kwartale 2024 roku przenieść tam produkcję hybrydowej Dacii Jogger. Obecnie w tym zakładzie produkowana jest głównie Dacia Sandero, najczęściej wybierany przez klienta indywidualnego samochód w Europie od 2017 roku.

Jan Guss-Gasiński

***