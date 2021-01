"Czipy" do samochodów w zamian za szczepionki?

Szefowa resortu gospodarki Tajwanu Wang Mei-hua zwróciła się do Niemiec o pomoc w zapewnieniu dostaw szczepionek przeciw COVID-19 po tym, gdy Berlin poprosił Tajpej o pomoc w zażegnaniu niedoboru elektronicznych podzespołów do samochodów.

Fot. pr.tsmc.com

Wang przekazała, że uczyniła to podczas niedzielnego spotkania z Thomasem Prinzem, de facto ambasadorem Niemiec na Tajwanie. Wang zaznaczyła, że poprosiła Niemcy o pomoc "w ramach posiadanych przez nie możliwości".



Prinz miał przekazać Wang list od szefa resortu gospodarki Niemiec Petera Altmaiera, w którym ten z kolei miał poprosić o pomoc w złagodzeniu niedoboru elektronicznych podzespołów samochodowych w Niemczech.



Problem niedoboru komponentów elektronicznych, wykorzystywanych w nowoczesnych samochodach, dotknął fabryki Volkswagena w Europie, Ameryce Północnej i Chinach. Ma to szczególne znaczenie dla gospodarki Niemiec, gdzie rynek motoryzacyjny stanowi jeden z kluczowych sektorów.



Minister Wang Mei-hua jeszcze w niedzielę bezpośrednio zwróciła się do kierownictwa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd), największego na świecie podwykonawcę podzespołów, w sprawie zapotrzebowania branży motoryzacyjnej na podzespoły potocznie nazywane czipami.

TSMC zobowiązała się do "zoptymalizowania" produkcji pod kątem wydajności i do priorytetowego potraktowania produkcji podzespołów na potrzeby branży motoryzacyjnej. Firma zastrzegła przy tym, że obecnie jest u szczytu swoich możliwości produkcyjnych.