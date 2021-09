Cupra stawia na elektryfikację

Prototypy Cupra UrbanRebel Concept oficjalnie!

Cupra pojawiła się na targach IAA Mobility w Monachium, aby przedstawić wizję elektrycznej przyszłości marki. Najnowszy samochód koncepcyjny, Cupra UrbanRebel Concept, po raz pierwszy zaprezentowano publiczności podczas przedpremierowego otwarcia nowego studia Cupra City Garage w Monachium.

- Mamy ambicję, aby do 2030 roku Cupra stała się marką w pełni zelektryfikowaną. W tym roku wprowadzamy na rynek model Born. W 2024 roku pojawi się Tavascan, a następnie przyjdzie czas Cupry UrbanRebel, nowej interpretacji niewielkiego, bezemisyjnego miejskiego samochodu. Cupra całkowicie skupi się na elektryfikacji, podczas gdy Seat oferować będzie auta z napędem hybrydowym i wysokowydajnymi silnikami spalinowymi. Będziemy uważnie śledzili stosunek klientów do samochodów elektrycznych oraz rozwój infrastruktury w Europie - komentuje Wayne Griffiths, dyrektor generalny Cupry.

Koncepcja nowego modelu UrbanRebel będzie miała wpływ na wersję drogową miejskiego samochodu elektrycznego i będzie wyznaczała nową drogę firmy w zakresie elektryfikacji i technologii. Niewielki miejski samochód elektryczny będzie stanowił strategiczny filar firmy. Seat. ma być kluczowym graczem w rozwoju aut elektrycznych przez Volkswagen Group. Hiszpański producent jest liderem Grupy w rozwoju miejskich aut elektrycznych, a pozostałe spółki Volkswagen Group rozwijają platformę dla pojazdów oraz system oprogramowania CARIAD. Od 2025 roku z hiszpańskich linii produkcyjnych ma zjeżdżać ponad 500 tys. samochodów różnych marek Grupy rocznie.

Aby go osiągnąć, firma opracowała plan pod nazwą Future: Fast Forward. Zakłada on stworzenie miejskiego samochodu elektrycznego, który będzie miał szansę przeobrazić cały hiszpański przemysł motoryzacyjny.

Griffiths opowiedział także o wynikach Cupry, znacząco przewyższających oczekiwania. Od momentu premiery trzy lata temu sprzedano ponad 100 000 samochodów. Między styczniem a sierpniem tego roku Formentor stanowił 2/3 wszystkich sprzedanych samochodów marki. Napędzana jego sukcesem Cupra odnotowała trzycyfrowy wzrost sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku. Cupra przekroczyła również swój pierwotny cel - osiągnięcie obrotu w wysokości 1 miliarda euro w 2021 roku. Marka z powodzeniem ustanowiła silną pozycję w Europie na takich rynkach jak Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy i Francja, a także rozszerzyła działalność na kraje poza Europą: Meksyk, Izrael i Turcję.

Cupra rozpoczęła właśnie produkcję swojego pierwszego w pełni elektrycznego samochodu, modelu Born, w fabryce w Zwickau w Niemczech. Nowy model ma pokazać, że elektryfikacja i sportowa dusza to idealne połączenie. Twórcom Cupry Born zależało na wzbudzeniu emocji - samochód ma wywoływać sportowe wrażenia zarówno osiągami, jak i wzornictwem. Projekt jest inspirowany tętniącą życiem dzielnicą Barcelony El Born.

- Born to również impuls do transformacji firmy i początek elektrycznej ofensywy produktowej marki. Dzięki Bornowi chcemy zwiększyć udział Cupry w sprzedaży Seata do 20%. Nowy model będzie dostępny na rynku od listopada, a jego sprzedażowa premiera została wpisana w nową strategię dystrybucji - stwierdził Griffiths.

