COTY 2021. Masz swoje typy?

Znamy już finałową siódemkę konkursu na Europejski Samochód Roku 2021. Na liście pretendentów do prestiżowego tytułu znalazły się aż dwa samochody elektryczne!

Zdjęcie Tegorocznych zwycięzców poznamy online /

Tegoroczne jury Car of the Year składa się z 60 dziennikarzy motoryzacyjnych reprezentujących 23 kraje Starego Kontynentu. W gronie jurorów znalazła się tym razem dwójka Polaków. Wstępną listę, zawierającą aż 38 modeli poznaliśmy już w połowie września. Niedługo później zestawienie skurczyło się do 29 aut.



Teraz, zgodnie z wieloletnią tradycją, zaprezentowano finałową siódemkę. Szansę na pożądane przez producentów wyróżnienie zachowały nowe:



- Citroen C4

- Cupra Formentor -

Fiat 500 (wersja elektryczna)

- Land Rover Defender

- Skoda Octavia

- Toyota Yaris

- Volkswagen ID.3



Biorąc pod uwagę obecny kurs na elektryfikację szczególnie duże szanse na zwycięstwo zdają się mieć nowy Fiat 500 i - przedstawiany jako krok milowy w historii europejskiej motoryzacji - Volkswagen ID.3. O zwycięstwie zadecydować ma finałowa runda głosowań, jakie odbędą się pod koniec lutego.



Zwycięzcę poznać mamy 1 marca bieżącego roku. Rozdanie nagród tradycyjnie odbywa się w przededniu rozpoczęcie Międzynarodowego Salonu Motoryzacyjnego w Genewie. Wiadomo jednak, że - podobnie jak w ubiegłym roku - sam salon nie dojdzie do skutku, a ceremonia będzie miała wyłącznie wirtualny charakter.