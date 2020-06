Nowa Toyota Yaris - najważniejszy model

Toyota Yaris jest jednym z najpopularniejszych samochodów na rynku. Od lat cieszy się znakomitą renomą. Czas jednak płynie nieubłaganie. Do salonów wjeżdża właśnie nowa generacja Yarisa.

Zdjęcie Toyota Yaris Hybrid /INTERIA.PL Premiery Toyota Yaris Cross - zupełnie nowy SUV do miasta

Toyota mówi wprost: "Yaris to nasz najważniejszy model"! I robi wszystko, aby wyróżniał się on na ulicy. Masywny grill w kształcie trapezu, wyraźnie zaznaczone nadkola i przetłoczenia nadają nowej Toyocie indywidualny rys. Samochód skonstruowano na nowej platformie noszącej oznaczenie TNGA. Nowy Yaris ma większy o 50 mm rozstaw osi, co oznacza więcej miejsca w środku i jest szerszy o 50 mm dla większej pewności prowadzenia, natomiast długość całkowita, co ciekawe, minimalnie się zmniejszyła (-5 mm).

Nowy Yaris będzie dostępny w trzech wersjach układu napędowego. Zacznijmy od modelu hybrydowego, bo to przecież wizytówka Toyoty. 3-cylindrowy silnik spalinowy w połączeniu z układem hybrydowym i przekładnią CVT zapewnia moc 116 KM i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,7s przy emisji CO2 zaledwie 85 g/km. Co ciekawe, umożliwia nawet do 80% czasu jazdy w trybie EV (w dotychczasowym modelu 50%). Oprócz tego w ofercie znajdą się dwie jednostki konwencjonalne - 1.5 o mocy 121 KM (dostępny ze skrzynią manualną lub CVT) i 1.0 72 KM (tylko ze skrzynią manualną).

Już w wersji podstawowej Active otrzymujemy bogate wyposażenie - system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, Bluetooth, radio DAB, interfejs Android Auto i Apple CarPlay usługi łączności Toyota Connected Car oraz klimatyzację (automatyczną w wersji hybrydowej, manualną z napędem konwencjonalnym). Wersja Comfort to dodatkowo między innymi kamera cofania, inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu i światła przeciwmgielne. Długa jest lista systemów bezpieczeństwa.



Zdjęcie Toyota Yaris Hybrid / INTERIA.PL

Ceny nowego Yarisa zaczynają się od 58 900 złotych za samochód z silnikiem 1.0 w podstawowej wersji (bez rabatów). Za hybrydę trzeba zapłacić 82 900 zł.

Yaris to pojazd należący do segmentu B, w którym jest wyjątkowo twarda konkurencja i wielu bardzo mocnych zawodników. Fabia, Clio, i20, Corsa - to tylko kilka przykładów. Aby zwiększyć swoją konkurencyjność i siłę rażenia w segmencie B, Toyota pozostawia w ofercie poprzedni model, który teraz będzie oferowany jako Yaris Classic, choć w ograniczonym wyborze, tylko z silnikami konwencjonalnymi (bez hybrydy) i tylko najpopularniejsze specyfikacje, ale firma zapewnia, że dostępność co najmniej do końca 2020 roku będzie bardzo dobra. Atutem "starego" modelu będzie cena, która zaczyna się od 48 tys. zł, za całkiem nieźle wyposażony model.

Zdjęcie Toyota Yaris Hybrid / INTERIA.PL

Jak spisuje się nowy Yaris w eksploatacji, dowiemy się za kilka tygodni. Na razie zobaczmy klika zdjęć z prezentacji statycznej modelu.



Zdjęcie Toyota Yaris Hybrid / INTERIA.PL