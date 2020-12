Cupra Formentor z nowymi silnikami. Marka zmienia filozofię?

Jeszcze nie tak dawno nazwa Cupra oznaczała najmocniejsze wersje modeli Seata. Tak jest i dzisiaj, ale teraz Cupra to osobna marka - z własnym logo i z własnym modelem. Marka z założenia produkujące wyłącznie samochody o sportowym charakterze. Ale okazuje się, że już nie.

Formentor przed swoją premierą był przedstawiany głównie w mocnej wersji hybrydowej i taka też trafiła na rynek. Układ napędowy o mocy 245 KM zapewnia naprawdę dobre osiągi, a jeśli dla kogoś to za mało, może zdecydować się na klasyczną "benzynę" - 2.0 TSI rozwijającą 310 KM.

Szefostwo hiszpańskiej marki musiało jednak stwierdzić, że rynek usportowionych kompaktowych crossoverów nie jest szczególnie duży, co może stawiać pod znakiem zapytania opłacalność produkcji takiego modelu. Trudno inaczej wytłumaczyć fakt, że do gamy Formentora dołącza jednostka... 1.5 TSI o mocy 150 KM. Przyspieszenie do 100 km/h w 8,9 s jest zadowalające podczas codziennego użytkowania, ale ze sportem nie ma to nic wspólnego.

Nowa odmiana modelu Cupry kosztuje 115 900 zł za wersję ze skrzynią manualną oraz 124 300 zł z 7-stopniową DSG. Napęd trafia tylko na przednią oś, choć inne SUVy i crossovery z koncernu Volkswagena są dostępne z tym silnikiem i 4x4. Kwoty niemałe, ale pocieszeniem jest bogate wyposażenie, obejmujące adaptacyjny tempomat, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamerę cofania, trzystrefową klimatyzację automatyczną, cyfrowe wskaźniki, system bezkluczykowy, podgrzewane fotele i kierownicę, system multimedialny z 10-calowym ekranem, diodowe oświetlenie, 18-calowe felgi oraz sportowe fotele pokryte ekologiczną skórą.

Nowa bazowa wersja z pewnością przyciągnie więcej osób do salonów, ale chyba Cupra nie miała być popularną marką oferującą samochody o przeciętnej mocy. Już prędzej zrozumielibyśmy włączenie do gamy jednostki 2.0 TSI 190 KM, który w połączeniu z seryjną skrzynią DSG oraz napędem 4x4, zapewniałby sprint do 100 km/h w okolicach 7 s.

Na pocieszenie producent zapowiada, że w drugim kwartale przyszłego roku, do gamy dołączy najmocniejsza odmiana Formentora. Trudno powiedzieć o jaką może chodzić - silnik 2.0 TSI ma obecnie najwyżej 320 KM, a następna w kolejności jednostka to 2.5 TFSI 400 KM stosowana wyłącznie przez Audi i są raczej niewielkie szanse, że jakakolwiek inna marka otrzyma prawo do zastosowania w swoim modelu tej 5-cylindrówki.



