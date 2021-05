Co druga nowa Toyota w Polsce jest dziś hybrydowa

W 2020 roku pomimo pandemii sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce wzrosła do poziomu 30 316 egzemplarzy, a łącznie na drogi wyjechało już ponad 100 000 aut hybrydowych marki.

Popularność samochodów hybrydowych marki rośnie nieprzerwanie od 12 lat. Już od kilku lat zelektryfikowany napęd hybrydowy należy w Polsce do głównego nurtu motoryzacji, co w głównej mierze jest zasługą Toyoty. Marka wprowadziła modele hybrydowe do wszystkich kluczowych segmentów oraz obniżyła ich ceny do poziomu aut z silnikami Diesla, co doprowadziło do tego, że obecnie hybrydy stanowią niemal połowę jej całkowitej sprzedaży. Potwierdzają to także najnowsze dane z tego roku - od 1 stycznia do 20 kwietnia do klientów trafiło już 12 698 hybryd marki.

Hybrydy Toyoty przełamują kolejną barierę

Jeszcze 10 lat temu sukcesem było obniżenie cen hybryd do poziomu zbliżonego do wersji z silnikami Diesla, zaś wersje benzynowe były zdecydowanie poza zasięgiem cenowym hybryd. Dziś Toyota łamie kolejną barierę. Dzięki niskiej utracie wartości modeli hybrydowych i wysokiemu popytowi na te auta na rynku samochodów używanych, może skalkulować raty za wybrane wersje zelektryfikowanych samochodów hybrydowych do poziomu ich odmian benzynowych. Ta decyzja pokazuje, jak mocną pozycję hybrydy wypracowały sobie wśród polskich kierowców i użytkowników przez ostatnie lata. Jasno widać także intencje marki, która nie musi walczyć o zwiększenie udziału sprzedaży hybryd - wymagane dziś normy średniej emisji spełnia dzięki dotychczasowym wynikom. A jednak polski oddział zdecydował się uczynić technologię hybrydową jeszcze bardziej dostępną dla osób rozważających zakup nowej Toyoty.

"Kiedyś wszyscy - nasi klienci, sprzedawcy a nawet my podchodziliśmy do hybryd z rezerwą. Takie były trudne początki postrzegania nowej technologii przez pryzmat ówczesnej motoryzacji. Było mnóstwo obaw - jak te auta eksploatować, jak je serwisować, czy będą chętni na te samochody jako używane. Dziś hybrydy Toyoty są powszechnie znane jako bardzo niezawodne auta, jest na nie bardzo duży popyt na rynku samochodów używanych, koszty użytkowania i serwisowania są niższe od tych dla samochodów konwencjonalnych, a samo używanie hybrydy okazuje się bezproblemowe, komfortowe i przywiązuje do tej technologii na lata. Dlatego dziś co druga nowa Toyota sprzedawana w Polsce jest hybrydowa, a my wzmacniamy ten trend i wkraczamy ze specjalną ofertą niskich rat dla wybranych modeli z tym napędem" - przypomina Maciej Kilim, General Manager Marketingu Produktu Toyoty Motor Poland.

Lepsze raty dla kluczowych modeli Aby jeszcze bardziej zwiększyć popularność niskoemisyjnych hybryd i ułatwić dostęp do tej technologii jeszcze większej liczbie kierowców, Toyota przygotowała specjalną ofertę w programie Leasing SmartPlan.

W nowej ofercie Toyota C-HR Hybrid 1.8 w wersji Comfort jest dostępna od 992 zł netto miesięcznie*. Rata ta jest taka sama jak za benzynową Corollę Hatchback z silnikiem 1.2 Turbo i automatyczną skrzynią biegów CVT. Miesięczna opłata w wysokości 992 zł netto pozwoli wyjechać z salonu jeszcze jedną kompaktową hybrydą Toyoty - modelem Corolla Hatchback w wersji Comfort z hybrydowym napędem 1.8.

Zrównanie raty modeli hybrydowych z benzynowym hatchbackiem było możliwe dzięki temu, że hybrydy mają wysoką wartość rezydualną, która bezpośrednio wpływa na wysokość raty leasingu. Jak wynika z rankingu firmy INFO-EKSPERT, Toyota C-HR jest liderem polskiego rynku pod względem wartości odsprzedaży, zaś Corolla również znalazła się w pierwszej dziesiątce samochodów, które najmniej tracą na wartości.

Toyota RAV4 to model średniej wielkości, który stworzył segment SUV-ów z nadwoziem samonośnym. W nowej ofercie RAV4 z napędem hybrydowym 2.5 o mocy 218 KM w wersji Comfort jest dostępny od 1 327 zł netto miesięcznie. Tyle samo wynosi rata za porównywalne auto z silnikiem benzynowym i automatyczną skrzynią biegów.

Specjalna oferta na Samochód Roku 2021

Toyota przygotowała także specjalną ofertę na nowego Yarisa - Samochód Roku 2021. Napęd hybrydowy do tego auta jest już w całości produkowany w Polsce, dlatego jego silna pozycja na polskim i europejskim rynku ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki i rynku pracy na Dolnym Śląsku. Hybrydowego Yarisa w wersji Comfort, z napędem 1.5 o mocy 116 KM i przekładnią e-CVT można zamówić od 749 zł netto miesięcznie. Tyle samo wynosi rata za benzynowego Yarisa 1.5 o mocy 125 KM z automatyczną skrzynią CVT.

Lider segmentu A za 13 zł netto dziennie

Specjalna oferta objęła także najmniejsze auto w gamie marki i niekwestionowanego lidera segmentu A - model AYGO. Samochód ten całkowicie zdominował rynek małych miejskich aut, odpowiadając za 53% wszystkich pojazdów tego segmentu zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2021 roku. Obecnie w programie Leasing SmartPlan AYGO w wersji x-play jest dostępne za 399 zł netto miesięcznie - w ratach o 18 zł niższych porównaniu do podstawowej wersji x z pakietem Comfort.

Szeroki wybór hybryd

Gama hybryd Toyoty liczy w Polsce 9 modeli reprezentujących sześć segmentów. Należą do nich Corolla - najpopularniejsza hybryda w Polsce, dostępna w trzech rodzajach nadwozia, miejski hatchback Yaris, kompaktowy crossover Toyota C-HR, średniej wielkości sedan Camry, legendarny liftback Prius oraz Prius Plug-in Hybrid, a także przestronne SUV-y - RAV4, RAV4 Plug-in Hybrid i Highlander. Szeroki wybór modeli i wersji wyposażenia został dostosowany do potrzeb różnych klientów, w tym rosnącej liczby firm. Dobrym przykładem jest dostępność dwóch napędów hybrydowych o różnej mocy dla wybranych modeli. Szeroka oferta hybryd Toyoty, ich oszczędność i niezawodność, a także atrakcyjność tych modeli pod względem stylistyki, wyposażenia i właściwości jezdnych sprawiają, że ich sprzedaż systematycznie rośnie niezależnie od aktualnej sytuacji na rynku.