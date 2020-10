​Citroen zablokował sprzedaż Polestara

Francuski sąd zakazał sprzedaży nad Sekwaną samochodów Polestara. To efekt skargi, jaką wniósł Citroen, zdaniem którego logo Polestara jest zbyt podobne do szewronów Citroena.

Zdjęcie Logo: Polestara, DS-a i Citroena /Getty Images

Polestar rozpoczął już produkcję modelu 2 w Chinach, stamtąd samochody miały trafić do francuskich salonów na początku przyszłego roku. Pojawiły się jednak kłopoty.

Citroen, który w logo ma dwa ułożono równolegle szewrony uznał, że symbolizujące gwiazdę polarną logo Polestara jest zbyt podobne - składa się ono z dwóch łuków przypominających szewrony, ale umieszczonych wierzchołkami do siebie.



Co ciekawie, w pozwie Citroen podniósł również zbytnie podobieństwo do loga marki DS, które jest... po prostu stylizowanymi literami DS.



Francuski sąd przychylił się do argumentów francuskiego koncernu i wydał wyrok zabezpieczający - w jego ramach Polestar ma zapłacić 150 tys. euro grzywny oraz dostał zakaz używania swojego loga na terytorium Francji na okres pół roku.



W efekcie francuska strona Polestara została wyłączona, widnieje na niej tylko komunikat o ograniczeniu dostępności dla francuskich użytkowników. Co będzie dalej - na razie nie wiadomo.