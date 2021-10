Brakuje milionów nowych samochodów

Producenci Pogłębia się kryzys chipowy. Stają kolejne zakłady

Mała dostępność nowych aut zmienia rynek pierwotny i wtórny. Rośnie także zainteresowanie usługami, które nie cieszyły się dotąd popularnością - informuje we wtorek "Puls Biznesu".

Gazeta podaje, że we wrześniu 2021 r. w Polsce zarejestrowano tylko niewiele ponad 33 tys. nowych aut osobowych. "Tylko", bo rok temu rejestracji było o ponad 13 proc. więcej.

Obserwowany od kilku miesięcy spadek liczby rejestracji to niemal wyłącznie efekt malejącej wskutek kryzysu półprzewodnikowego podaży nowych samochodów.



W jego efekcie do zakładów produkujących samochody nie dojeżdżają z Azji chipy, bez których nie jest możliwe wyprodukowanie nowego auta. W efekcie na przyfabrycznych placach zalegają tysiące niekompletnych pojazdów, których nie da się przekazać czy to to salonów czy obiorcom, ponieważ nie są wyposażone w chipy, a zakłady wstrzymują produkcję, bo nie ma już gdzie przechowywać kolejnych wyprodukowanych egzemplarzy.



W efekcie sprzedaż samochodów spada do poziomów fatalnego roku 2020, gdy przez pandemię przez kilka miesięcy gospodarka była sparaliżowana lockdownami. Co gorsza, producenci szacują, że sytuacja zacznie się normalizować najwcześniej w drugiej połowie 2022 roku.



