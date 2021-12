Wiadomości BMW i7 - trwają testy elektrycznej limuzyny

Kluczyki do nowego iX w wersji xDrive40 właśnie trafiły do rąk długo wyczekujących na ten moment właścicieli. Ich nabytkiem cieszy się również sam producent - jest to bowiem milionowa sztuka zelektryfikowanego samochodu, którą koncern dostarczył do klientów.



Oczywiście pod nazwą zelektyfikowany kryją się również pojazdy hybrydowe (także te z układem mild hybrid), co odrobinę umniejsza ważności temu "rynkowemu sukcesowi". Tak czy inaczej, BMW nadal stara się lansować pojazdy elektryczne, co pokazują ostatnie debiuty w postaci właśnie iX, iX3 oraz i4. Dodatkowo gamę pojazdów w przyszłym roku zasili elektryczna seria 7 jak również crossover X1.

- Elektromobilność wymaga holistycznego myślenia jak i wdrażania. Dlatego oferujemy naszym klientom nie tylko bardzo atrakcyjne samochody elektryczne, ale dbamy również o to, aby ich ładowanie było łatwe i wygodne. Nasze zaangażowanie obejmuje cały łańcuch wartości - od atrakcyjnych produktów i usług, przez strategiczne inwestycje, aż po budowę własnej infrastruktury ładowania - mówi dr Andreas Aumann, szef strategicznego zarządzania produktami w BMW Group.

Oprócz kluczyków szczęśliwi nabywcy otrzymali również ładowarkę BMW wallbox, a także bon na ładowanie przy pomocy publicznych ładowarek producenta.



"Jubileuszowy" iX xDrive40 napędza jednostka elektryczna o mocy 326 KM rozwijająca 630 Nm momentu obrotowego. Powala to na sprint do "setki" w czasie 6,1 sekundy, a także rozwinięcie maksymalnej prędkości wynoszącej 200 km/h. Podawany przez producenta zasięg na jednym ładowaniu wynosi maksymalnie 425 km. Ceny modelu zaczynają się od 357 900 złotych.

