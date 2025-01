Okradli polskiego przewoźnika. Belgijski sąd: wystarczą kary w zawieszeniu

Do incydentu doszło na parkingu granicznym w Rekkem. Trzech mężczyzn w wieku od 22 do 39 lat zostało przyłapanych przez belgijską policję na gorącym uczynku podczas okradania polskiego przewoźnika. Złodzieje, działając pod osłoną nocy, przecięli plandekę pojazdu marki Renault Master i zaczęli przenosić kartony zawierające sprzęt audio marki Bose. Właśnie wtedy zauważył ich patrol policji.

Policjanci, którzy zatrzymali mężczyzn na miejscu zdarzenia, obudzili polskiego kierowcę. Po poinformowaniu o sytuacji zwrócili skradziony ładunek. Na czas prowadzonego postępowania złodzieje trafili do aresztu śledczego. Jak wykazało dalsze śledztwo prokuratury - cała trójka miała już na koncie podobne przestępstwa, a niektórzy z nich byli kilkakrotnie karani za tego typu czyny. Dodatkowo zostali podejrzanymi w sprawie identycznej kradzieży na tym samym parkingu, do której doszło zaledwie kilka dni wcześniej.

Równie kontrowersyjne, co same wyroki, mogą okazać się historie przedstawione przez obrońców w trakcie procesu. Jak ujawniono, 38-letni Naby S., który wcześniej został skazany za podobne przestępstwa aż 14 razy, twierdził, że od zawsze marzył o byciu uczciwym obywatelem. Na jego drodze miały jednak stanąć nieszczęśliwe okoliczności, w tym wypadek samochodowy oraz wynikające z niego długi, które rzekomo zmusiły go do wejścia na ścieżkę przestępstwa.

Równie „przykrą” historię zaprezentowano w obronie 22-letniego Djibrila M. Mężczyzna miał pierwotnie prowadzić praworządne życie i codziennie dojeżdżać do pracy wynajmowanym samochodem. Niestety, po wypadku, który sam spowodował, nie był w stanie pokryć kosztów naprawy pojazdu. Jak twierdził, to właśnie finansowe trudności pchnęły go do kradzieży. „Chciałem żyć uczciwie i spłacić to pieniędzmi z pracy, ale niestety nie wyszło” – tłumaczył się w sądzie. Jak widać, stosunkowo proste tłumaczenia przyniosły efekty.