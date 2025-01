Jakie są najnowsze modele Forda?

Ford w Polsce bez wątpienia może mówić o pracowitym 2024 roku. Minione 12 miesięcy to czas prawdziwej ofensywy produktowej amerykańskiej marki. W polskich salonach pojawił się elektryczny Ford Explorer, na rynek trafiła również zmodernizowana Kuga i Puma. W grudniu 2024 roku światło dzienne ujrzał elektryczny wariant – Puma Gen-E. Miniony rok to również premiera nowego elektrycznego SUV-a w gamie producenta – modelu Capri. W 2024 w Polsce oficjalnie zaprezentowano również siódmą generację Forda Mustanga i to nie byle gdzie, bo na XVI Ogólnopolskim Zlocie Mustangów.

Ford w 2024 przeprowadził sporą ofensywę produktową - na rynek wprowadzono szereg modeli, w tym elektrycznego SUV-a coupe o nazwie Capri. INTERIA.PL

Ofensywa produktowa dotyczyła nie tylko modeli osobowych, ale również aut użytkowych (odpowiada za nie osobny dział w strukturach firmy – Ford Pro). W 2024 roku do oferty trafił nowy Transit Courier, nowy Transit Connect oraz Transit Custom nowej generacji. Ponadto w zeszłym roku do polskich salonów trafił E-Transit w wersji z większym o 28 proc. zasięgiem. Polskich premier doczekały się również E-Tourneo Custom i E-Transit Courier. Na polski rynek trafił również E-Transit Custom. Ponadto w 2024 roku Ford Pro zaprezentował dwa modele nawiązujące do motorsportu – były to Transit Custom MS-RT oraz Ranger MS-RT.

Ford Focus liderem sprzedaży. Kupujący Kugę stawiają na jedną wersję

W 2024 roku zarejestrowano 23 652 samochody osobowe i dostawcze Forda. Dla marki to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że w 2023 było ich o 11,25 proc. mniej. Samych aut osobowych sprzedano 14 114 – o 16,54 proc. więcej niż w 2023 roku.

Pod kątem najlepiej sprzedających aut osobowych Forda bez wątpienia należy zwrócić uwagę na Focusa. W 2024 roku zarejestrowano 5 765 sztuk, a w 2023 roku do rejestracji trafiło 2 463 sztuk modelu. Oznacza to wzrost o 134,1 proc. Focus był w 2024 r. na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych aut segmentu C.

Najchętniej kupowanym autem Forda w 2024 roku był Focus. materiały prasowe

Dobre wyniki sprzedażowe zanotowała również Kuga. W 2024 roku zarejestrowano 2 798 egzemplarzy modelu, a to oznacza wzrost rok do roku na poziomie 13,1 proc. Producent zwraca uwagę, że najpopularniejszym napędem w ofercie jest klasyczna hybryda. W minionym roku 56,9 proc. wszystkich sprzedanych egzemplarzy wyposażonych było właśnie w układ hybrydowy. Dla porównania w 2023 roku jego udział wynosił niecałe 25 proc. W tym miejscu warto dodać, że wraz z modernizacją Kugi, która miała miejsce na początku zeszłego roku, z oferty modelu wycofano odmianę wysokoprężną – auto dostępne jest z napędem benzynowym, klasyczną hybrydą lub hybrydą plug-in.

56,9 proc. egzemplarzy Forda Kugi sprzedanych w 2024 roku stanowiły auta z klasyczną hybrydą. materiały prasowe

Ford w czołówce sprzedaży dostawczaków w Polsce. E-Transit liderem w swojej klasie

Również w segmencie aut dostawczych Ford może pochwalić się sukcesami. Pod względem sprzedaży jest to drugi największy producent tego typu pojazdów w naszym kraju – z wynikiem 9 537 sprzedanych samochodów w naszym kraju ustępuje tylko Renault. Taki wynik Forda oznacza również, że jest on lepszy o 4,18 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a także to, że amerykański producent ma 14,27 proc. udziału w rynku aut użytkowych.

W segmencie pick-upów w Polsce niekwestionowanym liderem pozostaje Ranger. Co ciekawe, choć ogólnie w segmencie dostawczaków rządzi Renault Master, to jeśli zerkniemy wyłącznie na auta zasilane prądem, na miejscu lidera sprzedaży znajdziemy elektrycznego Transita – w 2024 roku był to najlepiej sprzedający się dostawczak na prąd. Do klientów trafiły 404 egzemplarze.

Ford Ranger to najchętniej kupowany pick-up w naszym kraju. Mirosław Domagała INTERIA.PL

Kiedy Ford przejdzie na samochody elektryczne?

Polscy przedstawiciele Forda deklarują, że marka dąży do osiągnięcia neutralności węglowej najpóźniej do 2050 roku. Do połowy 2026 roku wszystkie auta osobowe Forda w Europie będzie można kupić w wersji w pełni elektrycznej albo z hybrydą plug-in, a do 2030 w wariancie całkowicie elektrycznym. Do 2030 również pojazdy użytkowe producenta zasilane wyłącznie prądem mają stanowić 2/3 sprzedaży. Wszystkie pojazdy użytkowe Forda mają być zeroemisyjne do 2035 roku.

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Martina Sandera, obecnie członka zarządu marki Volkswagen, który w maju 2024 r., jeszcze jako szef europejskiego oddziału Forda zajmującego się autami osobowymi zadeklarował, że jeśli po 2030 roku klienci Forda będą chcieli kupować samochody spalinowe, marka wciąż będzie je sprzedawać. Pierwotnie planowano właśnie, że od 2030 roku w ofercie producenta będą wyłącznie auta na prąd. W lipcu 2024 roku w rozmowie z redakcją "Autocar" Martin Gjaja, dyrektor operacyjny działu Ford Model e zajmującego się autami elektrycznymi, stwierdził plan firmy był "zbyt ambitny".

