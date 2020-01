BMW M notuje rekordową sprzedaż

135 826 sprzedanych na całym świecie to najlepszy wynik w niemal 50-letniej historii firmy. BMW M GmbH zdobywa tym samym pozycję lidera wśród producentów samochodów usportowionych i sportowych.

BMW M GmbH zamknęło rok 2019 nowym rekordem sprzedaży. Na całym świecie sprzedano łącznie 135 829 samochodów usportowionych i sportowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż "emek" wzrosła o 32,2 procent. Wynik ten dał spółce zależnej należącej do BMW Group i mającej status niezależnego producenta pozycję lidera pośród konkurencji. Ponadto w roku biznesowym 2019 nastąpił znaczny wzrost popytu na pakiety sportowe M oraz wyposażenie dodatkowe z gamy BMW Individual.



"Jesteśmy bardzo dumni, że po raz pierwszy w niemal 50-letniej historii naszej firmy udało nam się zostać liderem rynku w segmencie samochodów usportowionych i sportowych", mówił Markus Flasch, prezes zarządu BMW M GmbH. "Sukces ten jest wynikiem ciągłego rozwoju i pokazuje, jak bardzo najmocniejsza litera na świecie, autentyczny charakter naszych produktów i niepowtarzalne wrażenia z jazdy inspirują klientów na całym świecie szukających samochodów o wysokich osiągach."



Rekordowy dla BMW M GmbH rok był czasem wyjątkowej ofensywy modelowej. Nigdy wcześniej w ciągu jednego roku nie zaprezentowano i nie wprowadzono do sprzedaży tak wielu nowych modeli BMW M. Wraz z X3 M, X4 M oraz ich wersjami Competition w 2019 r. po raz pierwszy w ofercie pojawiły się wyczynowe samochody klasy średniej z segmentu SUV. BMW M8 Coupé, M8 Cabrio oraz ich wersje Competition to nowa generacja wyczynowych luksusowych samochodów sportowych.

Najważniejszym rynkiem w 2019 roku były ponownie Stany Zjednoczone, gdzie liczba sprzedanych samochodów BMW M wzrosła do 44 442 sztuk. Drugim co do ważności regionem sprzedaży był znów rynek niemiecki (26 110 egz.), a za nim Wielka Brytania (17 688 egz.). Udział samochodów BMW M w ogólnej wielkości sprzedaży firmy w ostatnich latach stale rośnie. Na rynkach Ameryki Północnej co siódmy nowy samochód z biało-niebieskim logo to obecnie BMW M. Liderem jest Szwajcaria, gdzie samochody BMW M stanowią już ponad 22 procent całkowitej sprzedaży marki. Równolegle ze stałym wzrostem popytu w ciągu ostatnich pięciu lat sieć dealerów BMW M powiększyła się o ponad 90 procent. Specjalnie przeszkoleni pracownicy w około 1200 certyfikowanych punktach sprzedaży na całym świecie zapewniają wysoki standard sprzedaży i serwisu samochodów BMW M.

W 2020 r. w salonach pojawi się M8 Gran Coupé oraz wersja Competition. W najbliższych miesiącach ruszy też sprzedaż nowego BMW X5 M oraz X6 M i ich wersji Competition oraz M2 CS. Jeszcze w tym roku światowej premiery doczeka się nowe M3 Limuzyna i M4 Coupé.



Również sprzedaż pakietów sportowych M dostępnych obecnie we wszystkich seriach BMW osiągnęła w roku 2019 nowy rekord. Opracowane specjalnie dla każdego modelu elementy z zakresu aerodynamiki, układu jezdnego, karoserii i wnętrza stanowią we wszystkich klasach pojazdów atrakcyjne akcenty sportowej radości z jazdy. Po raz pierwszy w ciągu jednego roku sprzedany został prawie milion pojazdów z pakietem sportowym M. Stanowi to wzrost o ponad 25 procent w stosunku do roku ubiegłego.

O ponad 50 procent wzrosła sprzedaż ekskluzywnego wyposażenia dodatkowego BMW Individual. Klienci na całym świecie zamówili ponad 330 000 wysokiej jakości opcji do indywidualizacji karoserii i wnętrza.