Autonomiczny samochód Apple nie powstanie? Firma zmienia swoje plany

Producenci Po samochód do Apple, Google albo Xiaomi. Czeka nas duża zmiana

Pogłoski o tym, że Apple pracuje nad projektem samochodu krążą już od kilku lat. Pierwsze przecieki wskazywały, że pojazd jest opracowywany wspólnie z BMW i pojawi się w sprzedaży w 2019 roku. Niedługo później świat obiegła informacja jakoby technologiczny gigant planował zakup McLarena. Pod koniec 2020 roku Apple ogłosiło jednak, że rezygnuje ze współpracy z innymi producentami i stawia na samodzielność.

Dowodem na to miały być informacje dotyczące zatrudnienia wielu inżynierów i konstruktorów, powiązanych dotychczas z wielkimi koncernami motoryzacyjnymi. Do Apple przeszedł m.in. dyrektor rozwojowy Tesli, ekspert do spraw systemów bezpieczeństwa Forda, czy Luigi Taraborrelli - projektant z Lamborghini. Efektem wytężonej pracy miał być w pełni autonomiczny samochód Apple, wyróżniający się m.in. brakiem kierownicy i pedałów. Niestety wszystko wskazuje na to, że taki pojazd długo jeszcze nie powstanie.

Reklama

Apple zmienia swoje plany dotyczące autonomicznego samochodu

Jak donosi największa na świecie agencja prasowa, Apple zmieniło swoje plany. Technologiczny gigant napotkał trudności z realizacją swoich ambitnych założeń i delikatnie rzecz ujmując - nieco przecenił swoje możliwości. Firma wprawdzie wciąż planuje stworzenie własnego samochodu, jednak ma on być bardziej "przyziemnym" modelem, a jego funkcje autonomiczne ograniczą się do tych, które znamy z innych dzisiejszych pojazdów. Na brak kierownicy i pedałów przyjdzie nam zatem jeszcze poczekać.

Dobrą informacją mogą się natomiast okazać plotki dotyczące ceny nadchodzącego samochodu. Według nich, koszt zakupu Apple Cara ma wynosić poniżej 100 000 dolarów. Dotychczasowe przewidywania wykraczały daleko poza tę kwotę.

Jeśli wszystko pójdzie po myśli firmy, pierwszy pojazd testowy powinien wyjechać na drogi już w 2025 roku.

***