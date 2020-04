Audi stopniowo przywraca produkcję w Europie

W najbliższych tygodniach Audi stopniowo przywracać będzie produkcję w swoich europejskich fabrykach. W połowie marca koncern ogłosił czasowe jej zawieszenie. Powodem tej marcowej decyzji były spowodowane pandemią koronawirusa zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz zmniejszony popyt na gotowe samochody. Obecny restart światowej sieci produkcyjnej Audi oraz łańcucha dostawców i usługodawców jest ściśle skoordynowany w ramach Grupy Volkswagen. Główną przesłanką do ponownego uruchomienia produkcji jest wdrożenie kompleksowego pakietu środków mających na celu zapewnienie pracownikom najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Ponowne uruchomienie produkcji musi być procesem ogólnoeuropejskim" - podkreśla członek zarządu Audi AG ds. produkcji Peter Kössler. Wynika to z faktu, że łańcuchy dostaw oraz procesy produkcyjne i logistyczne są ściśle powiązane w ramach Grupy oraz z partnerami na poziomie międzynarodowym. "Skupiamy się na warunkach pracy naszych zatrudnionych, ponieważ to właśnie oni najbardziej potrzebują bezpiecznego środowiska, w którym wykonują powierzone im zadania. Zespoły ekspertów Audi dostosowały zatem procesy produkcyjne w porozumieniu ze specjalistami z poszczególnych działów, ale również z przedstawicielami rad pracowniczych. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Audi i naszym partnerom na całym świecie za ich elastyczność i za wspólne wysiłki w tych trudnych czasach."



"Teraz wszelkie działania mające na celu ochronę zdrowia pracowników mają najwyższy priorytet" - wyjaśnia przewodniczący rady pracowniczej Audi, Peter Mosch. "Ponownemu uruchomieniu produkcji będzie towarzyszył kompleksowy pakiet środków zapewniających ochronę zdrowia zatrudnionych". Obejmuje to na przykład jasne zasady dotyczące odległości między pracownikami i higieny, zmodyfikowany system zmian mający na celu zminimalizowanie kontaktów oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa w obszarach, w których zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra między osobami nie jest możliwe. Firma stworzyła również fizyczne bariery w krytycznych miejscach. Na przykład w przypadku procesu wstępnego montażu drzwi, dwóch pracowników pracuje jednocześnie przy tym samym regale transportowym i stoi naprzeciwko siebie. Tutaj sami pracownicy wymyślili, opracowali i zamontowali przezroczystą barierę wykonaną z tworzywa sztucznego.



Kierownicy działów i grup produkcyjnych, wraz z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, inżynierii przemysłowej i rady zakładowej, przyjrzeli się każdemu miejscu pracy, przeanalizowali je i opracowali sugestie ulepszeń. Tylko za zgodą wszystkich zaangażowanych osób miejsce pracy jest uważane za "przygotowane na koronę". Grupa robocza przyjrzała się także środowisku pracy: przestrzeniom grupowym, bramom fabrycznym, parkingom i wewnętrznemu ruchowi, a także stołówkom i cateringowi. Audi opracowało odpowiednie rozwiązania dla wszystkich obszarów. Pracownicy zostaną z wyprzedzeniem poinformowani na piśmie o podjętych środkach i działaniach oraz - już po wznowieniu pracy - otrzymają od swoich przełożonych liniowych kompleksowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Regularne aktualizacje przepisów ukazywać się będą w wewnętrznych mediach internetowych i w postaci ogłoszeń w zakładach.



Kompleksowe środki bezpieczeństwa i zmodyfikowane przepisy dotyczące pracy obowiązują również pracowników biurowych. Tu jednak cały czas istnieje możliwość pracy z domu w celu zminimalizowania ryzyka infekcji, a restart dotyczy pracowników w obszarze produkcji.



Produkcja pojazdów w zakładach Audi będzie stopniowo zwiększana od końca kwietnia, zgodnie z ustalonym planem. Produkcja silników w Győr już w tym tygodniu zaczęła rosnąć.