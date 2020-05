Audi Online TV - nowy sposób na doradzanie potencjalnym klientom

Salony i serwisy Audi w Polsce są cały czas otwarte i pozwalają klientom dokonać wyboru swojego nowego samochodu. Jednak w trosce o zdrowie klientów w tak trudnych czasach i dla ułatwienia wyboru nowego modelu, Audi uruchomiło specjalny dodatek do konfiguratora – Audi Online TV. Marka w ten sposób ułatwia proces wyboru, w łatwy sposób prezentując szczegóły gamy modelowej.

Audi online TV to seria profesjonalnych filmów poświęconych poszczególnym modelom, w których ekspert Audi dr Grzegorz Laskowski, opowiada o rozwiązaniach technicznych, designie i systemach infotainment. By taki film obejrzeć, wystarczy kliknąć w link umieszczony przy danym modelu w konfiguratorze. Materiały video zamieszczane w konfiguratorze Audi pomogą kupującym w podejmowaniu ostatecznej decyzji o wyborze modelu. Dzięki Audi Online TV, klienci będą również na bieżąco ze zmianami, jakie zachodzą w kolejnych generacjach, czy po face liftingach poszczególnych modeli.

- Sytuacja, jaka spotkała nas w ostatnich miesiącach upewniła nas, że wiele czynności, operacji, czy decyzji zakupowych przeniosło się w tych dniach do internetu. Stąd, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przygotowaliśmy dla nich nowe narzędzie - Audi Online TV. Chcemy, by klient konfigurujący swój nowy samochód, mógł go jak najlepiej poznać. Audi Online TV, czyli krótkie materiały filmowe prezentujące cechy auta i najważniejsze rozwiązania w nim zastosowane, ułatwią ten proces - mówi Przemysław Schwarz, dyrektor marketingu marki Audi. - Niewątpliwą zaletą tych filmów jest również to, że osobą wprowadzającą klienta w świat czterech pierścieni jest nasz ekspert, dr Grzegorz Laskowski.



Celem marki Audi jest to, by przekazywane w filmach treści były merytoryczne i profesjonalne. Audi Online TV ma być dla klienta przede wszystkim źródłem informacji na temat wybranego modelu, ale pomaga mu również zaoszczędzić czas, który dotychczas poświęcał szukając informacji o wybranym modelu w innych źródłach. Filmy będą ukazywały się dwa razy w tygodniu, każdy będzie dotyczył innego modelu. Audi Online TV dostępne będzie nie tylko na stronie producenta, ale również na kanale YouTube Audi Polska oraz na Facebooku i Instagramie.