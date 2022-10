Aston Martin z chińskim kapitałem. Geely staje się współwłaścicielem firmy

Jak dowiedziała się agencja Reuters, koncern Geely stał się właścicielem udziałów w brytyjskiej marce Aston Martin.

Geely udziałowcem europejskich marek

To nie pierwszy raz, kiedy prezes Geely Li Shufu inwestuje w europejskich producentów samochodów. Do chińskiego producenta samochodów elektrycznych należą w całości marki Volvo oraz Lotus, posiada on także część udziałów w koncernie Daimler.

Przejęcie Volvo miało miejsce w 2010 roku, a wartość transakcji to 1,8 mld dolarów. Z kolei w 2013 roku Geely przejęło kontrolę nad London Taxi Company - producentem słynnych brytyjskich taksówek z siedzibą w Coventry, z którego pochodzi także Jaguar. Przy okazji brytyjskich marek warto przypomnieć, że właścicielem MG jest chiński SAIC.

Ponad dwa lata rozmów Geely i Astona Martina

Koncern Geely już na początku 2020 roku wyrażał zainteresowanie wykupieniem części udziałów w Astonie Martinie, marce, która mimo przejściowych problemów finansowych coraz lepiej radzi sobie na rynku aut luksusowych.

Jak dowiedział się Reuters, transakcja doszła do skutku. Geely za pakiet 7,6 proc. akcji Astona Martina miało zapłacić równowartość 74 milionów dolarów. Kwota ta jest szacunkowa, a podstawą do jej obliczenia jest wycena Astona Martina z 29 września, która opiewała wtedy na kwotę nieco ponad 973 mln dolarów.

Już w piątek, 30 września, Aston Martin poinformował o wypuszczeniu akcji wartych 730 mln dolarów, co spowodowane było chęcią zmniejszenia zadłużenia i wygospodarowania środków na inwestycje w nowe modele.

