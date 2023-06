Spis treści: 01 Następca Opla Crosslanda będzie elektryczny

Do pełnej elektryfikacji Europy zostało niespełna 12 lat. Od 2035 roku wszyscy producenci w Unii Europejskiej będą oferować wyłącznie samochody elektryczne. Co prawda pojawiła się furtka dla silników spalinowych, w postaci paliwa syntetycznego, nie wiadomo jednak czy producenci samochodów będą chcieli z niej skorzystać. Wielu już ogłosiło, że zamierza produkować tylko samochody elektryczne, wśród nich jest jest Opel, który na "lokalnie bezemisyjną" przyszłość jest już prawie gotowy. Do pełni szczęścia brakuje tylko jednego modelu.

Następca Opla Crosslanda będzie elektryczny

Niemcy potwierdzili, że już za kilka miesięcy na rynku zadebiutuje bezemisyjny następca Opla Crosslanda. Oznacza to, że już w przyszłym roku każdy model w gamie marki, będzie dostępny w wariancie w pełni elektrycznym. Po wprowadzeniu do oferty o nowego B SUV-a, Opel będzie gotowy na bateryjną przyszłość.

Zdjęcie Opel Mokka Electric / materiały prasowe

Wraz z wprowadzeniem następcy Crosslanda sprawimy, że radość z jazdy z napędem w pełni elektrycznym będzie dostępna w całej naszej gamie modelowej i zapewnimy naszym klientom lokalnie bezemisyjną mobilność w każdym z naszych modeli Florian Huettl, dyrektor generalny marki Opel

Gama elektrycznych modeli Opla będzie kompletna

Następca Crosslanda powiększy szeroką gamę w pełni elektrycznych modeli Opla. Na ten moment w skład elektrycznej rodziny wchodzą: czterokołowy Rocks Electric, Corsa-e, Mokka-e i Astra-e, Combo-e Life oraz Zafira-e Life, a także Combo-e, Vivaro-e i Movano-e.

W salonach znajdziemy jeszcze modele z napędami hybrydowymi plug-in, tj. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe czy Grandland GSe. Opel podchodzi do sprawy bardzo ambitnie, gdyż do końca br. roku chce zaoferować aż 15 zelektryfikowanych modeli.

W 2028 roku Opel przestawi się na prąd

Taki stan rzeczy oznacza, że marka może swobodnie przełączyć się na prąd. Zgodnie z zapowiedziami producenta, ma to się wydarzyć już za niespełna 5 lat. W 2028 roku marka z logo "Blitz" przestawi całą gamę na napęd wyłącznie elektryczny. Wniosek? Jeśli polujecie na Opla z silnikiem spalinowym, to lepiej się pośpieszyć.

