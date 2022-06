Alfa Romeo świętuje 112. urodziny. Weekend imprez dla fanów z całego świata

Spis treści: 01 Alfa Romeo kończy 112 lat

02 Alfa Romeo kończy 112 lat. Wyrazy wdzięczności dla fanów

03 Alfa Romeo kończy 112 lat. Model Giulia - 60

Alfa Romeo kończy 112 lat

Spółka Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, która następnie stała się dobrze znaną marką Alfa Romeo, została założona 24 czerwca 1910 roku. Jak informuje producent, tegoroczna, 112. rocznica powstania marki będzie hucznie obchodzona nie tylko we Włoszech, ale w różnych zakątkach świata.

Sama Alfa w iście włoskim stylu postanowiła rozłożyć obchody odbywające się w Muzeum Alfy Romeo w Arese na cały weekend. Od 24 do 26 czerwca uroczystości będą zaczynały i kończyły się paradą aut przejeżdżających po wewnętrznym torze Muzeum, w której brać będą udział wielbiciele marki we własnych autach.

Reklama

Alfa Romeo kończy 112 lat. Wyrazy wdzięczności dla fanów

Wśród atrakcji, które zaplanowała marka, znajduje się też pewien hołd i wyraz wdzięczności klubom swoich miłośników. Stała ekspozycja poprzez filmy nakręcone bezpośrednio przez członków tych klubów ma opowiadać o ich życiu, a także fascynacji autami włoskiej marki. Marka podkreśla, że docierają do niej materiały z całego świata, co ma jej zdaniem świadczyć o zaangażowaniu w promowanie marki oraz innych produktów powstałych we Włoszech nie tylko w Europie, ale i w innych zakątkach globu.

Kluby zostały również zaangażowane do przygotowania tabliczek, które to zostaną następnie umieszczone na drzewach, znajdujących się przed wejściem do Muzeum. Ma to wyrażać więź fanów, która łączy ich z marką. Akcja nazwana Trees4Clubs zwieńczona będzie odsłonięciem tych tabliczek w 25 czerwca. Tego samego dnia zaplanowany jest również Club Meeting czyli coroczne spotkanie Klubów Alfy Romeo. Marka informuje, że w tym roku ma przybyć kilkadziesiąt klubów z całego świata.

Alfa Romeo kończy 112 lat. Model Giulia - 60

Ostatni dzień obchodów nie będzie poświęcony stricte urodzinom całej marki, a jej konkretnemu produktowi. W niedzielę świętowane będą 60. urodziny Alfy Romeo Giulia. Na torze ma pojawić się wiele egzemplarzy z lat 60. oraz 70., które wezmą udział w paradzie. Odbędzie się również konferencja, na której przedstawione zostaną różne wersje i odmiany tego auta.

Zdjęcie Alfa Romeo będzie również świętować rocznicę powstania modelu Giulia. / Alfa Romeo / materiały prasowe

Przez cały weekend do zobaczenia będą również dwie zabytkowe furgonetki Alfy Romeo, pochodzące z lat 50. XX wieku. Chodzi o modele 455 oraz Mille, które należą do kolekcji składającej się z ponad 200 zabytkowych aut Marazzato w Stroppiana (prowincja Vercelli).

***