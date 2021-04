AH20.44 w terenie. Taki będzie prawdziwy następca Honkera?

​AH20.44 czyli opracowany w spółce Autobox Innovations nowy polski samochód terenowy, przechodzi kolejne wymagające testy. Starachowicka firma nie spuszcza z tonu i obiecuje, że auto ma być gotowe na wrześniowy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Reklama

Zdjęcie Prototypowy AH20.44 ze Starachowic / Wiadomości Oto nowe auta dla wojska. Internauci pękają ze śmiechu!

Przypomnijmy - AH20.44 to terenówka tworzona głównie z myślą o wykorzystaniu przez wojskowych. Zaprojektowany w Polsce od podstaw (dziełem polskich inżynierów jest m.in. rama, kompletne nadwozie i duża część układu napędowego) pojazd spełnia wszystkie wymagania stawiane przez wojsko w ramach programu Mustang, który wyłonić miał "następcę Honkera". Ostatecznie Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się na zakup nowych Fordów Rangerów, ale w tym przypadku słowa o "następcy" polskiej terenówki traktować można wyłącznie jako zagranie marketingowe. Przypominamy, że przekazaniu pierwszej setki Rangerów żołnierzom z 18. Dywizji Zmechanizowanej towarzyszyła atmosfera skandalu. Okazało się bowiem, że "wojskowe" Fordy mają chromowane dodatki (grill, lusterka) i metalizowane lakiery, brak im za to takich elementów wyposażenia, jak chociażby snorkele i wyciągarki!

Reklama

Sprawą zakupu tych pojazdów zainteresowało się kilkoro parlamentarzystów, którzy wystosowali do MON stosowne interpelacje. W odpowiedzi na pytania posła Adama Szłapki z KO, podpisanej przez Wojciecha Skurkiewicza - podsekretarza staniu w Ministerstwie Obrony Narodowej - można było przeczytać, że: "Zakup samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia - kategorii M1G marki Ford Ranger XLT - z rynku cywilnego zminimalizowało koszty ich pozyskania. Wygenerowane oszczędności pozwoliły na pozyskanie w tym samym postępowaniu większej liczby pojazdów".

Mówiąc wprost - MON oficjalnie przyznał się do zakupu aut w specyfikacji cywilnej (!), więc mowa o tym, że Rangery zastąpią w polskim wojsku Honkery to - daleko idąca - manipulacja. Warto też dodać, że wg stanu na wrzesień 2020 w polskiej armii służyło ponad 1600 Honkerów, a zamówienie maksimum (z tzw. rozszerzeniem) dotyczące Fordów Rangerów to... 648 pojazdów.



Można więc założyć, że opracowywany przez Autobox Innovations AH.20.44 to odpowiedź na kolejne przetargi, jakie - w najbliższych latach - będą musiały wyłonić rzeczywistego następcę Honkerów. Przypominamy, że wóz ze Starachowic mierzy 4,86 m długości, 2,07 m szerokości i 2,13 m wysokości. Rozstaw osi to 2,95 m. Prześwit prototypu wynosi 288 mm, ale ostateczna wartość może się jeszcze zmienić (masa, ogumienie itd). W prototypowym egzemplarzu przewidziano pięć osobnych foteli i składane ławeczki (dla czterech osób) w przestrzeni ładunkowej. Już na etapie projektowania uwzględniono możliwość zamontowania osłon balistycznych, które chroniłyby załogę przed ostrzałem z broni strzeleckiej. Wersja "opancerzona" powinna legitymować się masą około 5,5 tony.



AH 20.44 - nowe polskie auto terenowe 1 / 9 AH 20.44. Źródło: udostępnij

Spoza polski pochodzi w zasadzie tylko silnik (wysokoprężny Iveco - F1C) i skrzynia biegów. Cała reszta to wynik pracy polskich konstruktorów. Jak zapewniał nas pan Wojciech Cyrkowicz z Autoboxu - auto opracowano tak, by można było utrzymać produkcję i serwisowanie pojazdów nawet w razie "nieprzewidzianych zwrotów sytuacji na arenie międzynarodowej". Mówiąc wprost - kupując zapas jednostek napędowych i przekładni będziemy w stanie utrzymać budowę w kraju niezależnie od dostawców zagranicznych. W przyszłości firma nie wyklucza też możliwości oferowania nowej terenówki na rynku cywilnym.



Całość ma duże szanse na powodzenie, bowiem działalność firmy Autobox opiera się właśnie na współpracy z wojskiem. Przypominamy, że w Starachowicach od lat wykonywane są np. modernizacje (w istocie gruntowne przebudowy) wojskowych Starów 266 do standardu M2. W ich ramach wozy dostają m.in. zupełnie nową kabinę (z klimatyzacją) i układ napędowy. Warto też dodać, że Autobox Innovations dysponuje prawami do dokumentacji technicznej Stara 266, a sama firma ma swoją siedzibę w Starachowicach, przy ulicy - a jakże - "Stara 266"!



Paweł Rygas