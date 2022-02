815 KM i 8000 Nm! DS E-TENSE PERFORMANCE bazuje na technologii z Formuły E

DS E-TENSE PERFORMANCE to prototyp supersamochodu wykorzystującego technologię rodem z Formuły E. Do napędu służą dwa elektryczne silniki o łącznej mocy 815 KM a maksymalny moment obrotowy dochodzi do 8000 Nm!

Zdjęcie DS E-TENSE PERFORMANCE to prototyp supersamochodu z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 815 KM /