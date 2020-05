54 lat temu rozpoczęła się historia Łady

4 maja minęły 54 lata od zawarcia historycznego porozumienia między rządem ZSRR a przedstawicielami koncernu Fiat. W ten sposób zrodził się jeden z najpopularniejszych pojazdów na świecie - Łada 2101.

W maju 1966 roku Fiat oraz rząd rosyjski zawarły porozumienie na budowę w miejscowości Togliatti nad Wołgą zakładu o zdolności produkcyjnej 660 tysięcy samochodów rocznie. Z zakładu wyjeżdżać miały licencyjne wersje włoskiego Fiata 124 - Łady 2101 Żiguli.

Pierwszy egzemplarz - napędzany benzynowym, czterocylindrowym, silnikiem o pojemności 1,2 l rozwijającym 58 KM - opuścił bramy nowo-powstałej fabryki pod koniec kwietnia 1970 roku. Wbrew pozorom nie była to jedynie prosta kopia włoskiego pojazdu. W stosunku do Fiata 124 auto przeszło szereg modyfikacji. By dostosować konstrukcję do surowych lokalnych warunków, przeprojektowano m.in. tylny most i zawieszenie, skrzynię biegów oraz układ hamulcowy.



Trzeba pamiętać, że Rosjanie potrafili przekuć włoską licencję w olbrzymi w - całkiem dosłownym tego słowa znaczeniu - sukces. Chociaż model 2101 uznać można było za przestarzały już w momencie debiutu, ostatni egzemplarz opuścił bramy zakładu w Togliatti w 1988 roku!

Nowszą, bazującą na 2101 konstrukcję, Ładę 2105, będącą bezpośrednim następcą Żiguli, zaprezentowano w 1980 roku. Dwa lata później w ofercie rosyjskiego producenta znalazła się jej wzbogacona, jak na standardy ZSRR nawet luksusowa, odmiana - model 2107. Do tego auta, nie przez przypadek, przylgnęła opinia "rosyjskiego Mercedesa".



Wóz miał masywną, nawiązującą wyglądem do niemieckich pojazdów, chromowaną osłonę chłodnicy i bogate (jak na wschodnie standardy) wyposażenie obejmujące m.in.: zegarek, obrotomierz i wycieraczki reflektorów. Technicznie, w dużej mierze, wciąż bazował jednak na poczciwym Fiacie 124 z 1966 roku.

Ostatnia sztuka Łady 2107 opuściła fabrykę w Iżewsku (linię produkcyjną przeniesiono w tam z Togliatti w 2011 roku) 17 kwietnia 2012 roku! Do grudnia tego samego roku oferowana była jeszcze Łada 2104, czyli auto z nadwoziem kombi.

Mało kto wie, że przez 42 lata produkcji osobowych sedanów bazujących na technice Fiata, fabryka w Togliatti wyprodukowała przeszło 17 mln tych pojazdów. Pod względem popularności stawia to Ładę w jednej lidze z takimi ikonami, jak Volkswagen Garbus, Ford model T i Toyota Corolla!

