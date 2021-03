15 milionów Skód z Mlada Boleslav!

Skoda świętuje wydarzenie, które stanowi kamień milowy w historii marki. Od 1905 roku w fabryce w Mladá Boleslav wyprosukowano już 15 milionów samochodów!​ Jubileuszowy egzemplarz to Enyaq iV w kolorze Arctic Silver Metallic.

Reklama

Zdjęcie Skoda Enyaq iV /

W 1905 roku pionierzy mobilności Václav Laurin i Václav Klement wyjechali z fabryki pierwszym samochodem, Voiturette A. Od tego czasu marka nieustannie inwestuje w przyszłość produkcji pojazdów, a jej siedziba jest stale modernizowana.

Reklama

Produkcja samochodów w Mladá Boleslav rozpoczęła się w czasach działalności firmy Laurin & Klement, która później przekształciła się w ŠKODA AUTO. W 1905 roku jej założyciele Václav Laurin i Václav Klement postanowili zrezygnować z budowy rowerów, by całkowicie skupić się na produkcji motocykli oraz samochodów. Historyczne hale fabryczne, z których wyjechało pierwsze auto firmy, Voiturette A, istnieją do dziś - od kilku lat są siedzibą Muzeum Škody.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoda Enyaq iV na filmie (1)

Po drugiej stronie drogi znajduje się nowoczesna fabryka samochodów, w której około 29100 pracowników produkuje obecnie sześć modeli aut: Fabia, Scala, i Octavia, a także SUV-y: Kamiq, Karoq i w pełni elektryczny Enyaq iV. Aby wyprodukować ten ostatni, marka przekształciła istniejącą linię produkcyjną, dostosowując ją do pojazdów MEB. Oznacza to, że jest to jedyna linia w całej Grupie Volkswagen, która umożliwia jednoczesną produkcję modeli opartych zarówno na modułowej platformie MEB, jak i platformie MQB.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoda Enyaq iV na filmie (2)

Oprócz samochodów w Mladá Boleslav powstają również silniki, manualne skrzynie biegów MQ100 i MQ200 oraz osie, a także akumulatory wysokonapięciowe do hybrydowych modeli typu plug-in kilku marek Grupy Volkswagen.