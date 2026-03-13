Toyota GR Yaris po kolejnych modyfikacjach. Chodzi o ważne detale

Krzysztof Mocek

Toyota GR Yaris z roku modelowego 2026 doczekała się kolejnych zmian. Producent wprowadził pakiet poprawek inspirowanych motorsportem, które mają poprawić prowadzenie i kontrolę nad autem podczas dynamicznej jazdy. Wśród najważniejszych modyfikacji znalazły się nowa kierownica, inne opony oraz zmienione ustawienia układu jezdnego.

Biała Toyota GR Yaris pędzi po szutrowej drodze.
Toyota GR Yaris po kolejnych modyfikacjach. Dynamic oraz Aero Performance

W skrócie

  • Toyota GR Yaris z roku modelowego 2026 otrzymała nową kierownicę, zmodyfikowane opony i zmienione ustawienia układu jezdnego.
  • Zmiany obejmują mniejszą kierownicę o średnicy 360 mm, opony Bridgestone Potenza Race oraz poprawki w amortyzatorach i układzie wspomagania kierownicy.
  • Wersje Dynamic oraz Aero Performance są już dostępne i można je zamawiać w salonach Toyoty.
Toyota GR Yaris ma szansę zapisać się w historii motoryzacji jako model, który otrzymał rekordową liczbę modernizacji i wersji specjalnych. Do tej pory sportowy hot-hatch trafił na rynek m.in. w wariantach Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera, GRMN, czy Morizo. Do tego trzeba dodać dwie generacje oraz liczne zmiany na dany rok modelowy. Jak się okazuje - to jednak nie koniec.

Model zaprezentowany w 2020 roku od samego początku jest rozwijany według filozofii zespołu Toyota Gazoo Racing, a dane zbierane podczas rajdów i wyścigów poskutkowały powstaniem kolejnej - najnowszej obecnie odsłony samochodu w wersjach Dynamic oraz Aero Performance.

Czarna, wieloramienna felga aluminiowa z widocznym czerwonym zaciskiem hamulcowym z logo GR oraz wentylowaną tarczą hamulcową, zamontowana na oponie Bridgestone przy nadkolu białego samochodu.
Toyota GR Yaris doczekała się kolejnych zmian. Co tym razem?

Nowa, mniejsza kierownica dla szybszych reakcji

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie - "Toyota GR Yaris otrzymała pakiet ulepszeń inspirowanych motorsportem, które poprawiają prowadzenie, a zwłaszcza panowanie nad samochodem podczas jazdy na limicie".

Najbardziej widoczną nowością we wnętrzu jest przeprojektowana kierownica - taka sama, jaka trafiła do niedawno zaprezentowanego wariantu Morizo. Jej kształt powstał po analizie zachowania kierowców w trakcie rywalizacji, a nad projektem pracowali wspólnie inżynierowie oraz zawodnicy startujący w rajdach i wyścigach. W trakcie testów korzystano nawet z glinianych prototypów, które pozwoliły dopracować formę oraz ergonomię.

Kierownica z logo GR, cyfrowy panel wskaźników, nowoczesna dźwignia zmiany biegów oraz przyciski sterujące na centralnej konsoli podkreślają sportowy charakter wnętrza samochodu.
Nowa kierownica jest mniejsza i ma ułatwić szybkie manewrowanie.

Średnicę kierownicy zmniejszono o 5 mm, do 360 mm, co ma sprzyjać szybszym reakcjom samochodu. Jednocześnie pogrubiono wieniec i zrezygnowano z wyprofilowanych podpórek pod kciuki. Zmieniono także rozmieszczenie przycisków - zostały odsunięte dalej, aby podczas szybkiego obracania kierownicą nie dochodziło do przypadkowego ich wciskania.

Poprawiona przyczepność i lepsze zestrojenie zawieszenia

Zmiany objęły również układ jezdny. W nowym GR Yarisie zastosowano opony Bridgestone Potenza Race o zmodyfikowanym wzorze bieżnika, zmienionej konstrukcji wewnętrznej oraz nowej mieszance gumy. Producent podkreśla, że rozwiązanie to ma poprawić przyczepność podczas jazdy torowej, a przy okazji ograniczyć poziom hałasu.

    Aby w pełni wykorzystać możliwości nowych opon, zmodyfikowano także ustawienia amortyzatorów z przodu i z tyłu. Korekty objęły również elektryczne wspomaganie kierownicy. Zakres działania systemu rozszerzono, a jego pracę dopracowano dzięki zmianom w konstrukcji czujnika momentu obrotowego oraz aktualizacji oprogramowania sterującego.

    Toyota GR Yaris w nowych wersjach. Można składać zamówienia

    Odświeżone wersje są już dostępne w ofercie producenta i można je zamawiać w salonach Toyoty. Cena katalogowa za wariant Dynamic wynosi 199 900 zł. Wersja Aero Performance to wydatek 214 900 zł. Obie odmiany można dodatkowo doposażyć w pakiet VIP (18" kute felgi aluminiowe, system Audio JBL, przednie i tylne czujniki parkowania oraz pakiet systemów bezpieczeństwa) oraz pakiet TRACK (pionowy hamulec ręczny, 18" kute felgi aluminiowe). Oba w cenie 9 tys. zł.

