W skrócie Toyota GR Yaris z roku modelowego 2026 otrzymała nową kierownicę, zmodyfikowane opony i zmienione ustawienia układu jezdnego.

Zmiany obejmują mniejszą kierownicę o średnicy 360 mm, opony Bridgestone Potenza Race oraz poprawki w amortyzatorach i układzie wspomagania kierownicy.

Wersje Dynamic oraz Aero Performance są już dostępne i można je zamawiać w salonach Toyoty.

Toyota GR Yaris ma szansę zapisać się w historii motoryzacji jako model, który otrzymał rekordową liczbę modernizacji i wersji specjalnych. Do tej pory sportowy hot-hatch trafił na rynek m.in. w wariantach Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera, GRMN, czy Morizo. Do tego trzeba dodać dwie generacje oraz liczne zmiany na dany rok modelowy. Jak się okazuje - to jednak nie koniec.

Model zaprezentowany w 2020 roku od samego początku jest rozwijany według filozofii zespołu Toyota Gazoo Racing, a dane zbierane podczas rajdów i wyścigów poskutkowały powstaniem kolejnej - najnowszej obecnie odsłony samochodu w wersjach Dynamic oraz Aero Performance.

Toyota GR Yaris doczekała się kolejnych zmian. Co tym razem?

Nowa, mniejsza kierownica dla szybszych reakcji

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie - "Toyota GR Yaris otrzymała pakiet ulepszeń inspirowanych motorsportem, które poprawiają prowadzenie, a zwłaszcza panowanie nad samochodem podczas jazdy na limicie".

Najbardziej widoczną nowością we wnętrzu jest przeprojektowana kierownica - taka sama, jaka trafiła do niedawno zaprezentowanego wariantu Morizo. Jej kształt powstał po analizie zachowania kierowców w trakcie rywalizacji, a nad projektem pracowali wspólnie inżynierowie oraz zawodnicy startujący w rajdach i wyścigach. W trakcie testów korzystano nawet z glinianych prototypów, które pozwoliły dopracować formę oraz ergonomię.

Nowa kierownica jest mniejsza i ma ułatwić szybkie manewrowanie.

Średnicę kierownicy zmniejszono o 5 mm, do 360 mm, co ma sprzyjać szybszym reakcjom samochodu. Jednocześnie pogrubiono wieniec i zrezygnowano z wyprofilowanych podpórek pod kciuki. Zmieniono także rozmieszczenie przycisków - zostały odsunięte dalej, aby podczas szybkiego obracania kierownicą nie dochodziło do przypadkowego ich wciskania.

Poprawiona przyczepność i lepsze zestrojenie zawieszenia

Zmiany objęły również układ jezdny. W nowym GR Yarisie zastosowano opony Bridgestone Potenza Race o zmodyfikowanym wzorze bieżnika, zmienionej konstrukcji wewnętrznej oraz nowej mieszance gumy. Producent podkreśla, że rozwiązanie to ma poprawić przyczepność podczas jazdy torowej, a przy okazji ograniczyć poziom hałasu.

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowych opon, zmodyfikowano także ustawienia amortyzatorów z przodu i z tyłu. Korekty objęły również elektryczne wspomaganie kierownicy. Zakres działania systemu rozszerzono, a jego pracę dopracowano dzięki zmianom w konstrukcji czujnika momentu obrotowego oraz aktualizacji oprogramowania sterującego.

Toyota GR Yaris w nowych wersjach. Można składać zamówienia

Odświeżone wersje są już dostępne w ofercie producenta i można je zamawiać w salonach Toyoty. Cena katalogowa za wariant Dynamic wynosi 199 900 zł. Wersja Aero Performance to wydatek 214 900 zł. Obie odmiany można dodatkowo doposażyć w pakiet VIP (18" kute felgi aluminiowe, system Audio JBL, przednie i tylne czujniki parkowania oraz pakiet systemów bezpieczeństwa) oraz pakiet TRACK (pionowy hamulec ręczny, 18" kute felgi aluminiowe). Oba w cenie 9 tys. zł.

