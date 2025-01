Wprowadzona na rynek w 2020 roku Skoda Enyaq, szybko stała się jednym z najlepiej sprzedających się pojazdów elektrycznych w Europie. Do końca 2024 roku elektryczny SUV trafił do ponad 250 tys. klientów, zajmując czwarte miejsce wśród najpopularniejszych pojazdów elektrycznych na rynku europejskim. Nie dziwi zatem, że Czesi konsekwentnie rozwijają projekt, prezentując jego kolejną modernizację.

Nowy design to jednak nie tylko zmiany wizualne, ale również poprawa funkcjonalności. Smuklejsza stylistyka wpłynęła na obniżenie współczynnika oporu powietrza do wartości 0,225, w porównaniu do wcześniejszego 0,234. Dzięki zoptymalizowanym kurtynom powietrza, zmniejszonej przerwie między chłodnicą a przednim zderzakiem oraz nowym, bardziej aerodynamicznym nakładkom na koła, model oferuje większy zasięg w cyklu WLTP, co czyni go jeszcze bardziej praktycznym w codziennym użytkowaniu.

To jednak nie wszystko. W nowej odsłonie Enyaqa wprowadzony został szereg udoskonaleń technicznych oraz wzbogacono wyposażenie standardowe. To obejmuje teraz system Kessy Advanced, który umożliwia otwieranie pojazdu przy zbliżaniu się i automatyczne blokowanie przy oddalaniu, a także asystenta jazdy w korkach. Dodatkowo pojawiły się zaawansowane funkcje cyfrowe, takie jak Remote Park Assist i Remote Trained Parking, pozwalające na zdalne parkowanie.

Wszystkie warianty nowej Skody Enyaq obsługują wysokie prędkości ładowania: do 165 kW dla Enyaq 60 i maksymalnie do 175 kW dla dwóch wariantów 85. Oznacza to, że większy akumulator można naładować od 10 do 80 procent w 28 minut na stacjach szybkiego ładowania. Model Enyaq 60 można naładować od 10 do 80 procent w zaledwie 24 minuty. Wszystkie modele ładują się z mocą do 11 kW na stacjach ładowania prądem przemiennym.