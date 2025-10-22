W skrócie Nowe Porsche Macan GTS to elektryczny SUV o mocy sięgającej 571 KM, przyspieszający do 100 km/h w 3,8 sekundy.

Model wyróżnia się sportowym designem, bogatym wyposażeniem wnętrza i zaawansowaną technologią napędu.

Cena wyjściowa Macana GTS zaczyna się od 480 tys. zł, pozycjonując go między wersjami 4S a Turbo.

Porsche Macan GTS to kolejny wariant drugiej generacji SUV-a, który w przeciwieństwie do poprzednika jest oferowany wyłącznie w wariancie zasilanym prądem. Odmiana oznaczona wspomnianymi trzema literami będzie plasować się między Macanem 4S, a topowym Macanem Turbo.

Jak wygląda nowe Porsche Macan GTS?

Nowy Macan GTS stylistycznie wyróżnia się licznymi czarnymi elementami, a także zmodyfikowanymi zderzakami z przodu i z tyłu. Przeprojektowano także osłony progów. W odmianie GTS ich kształt rozszerza się ku tyłowi. Skoro już z tyłu jesteśmy, wprowadzono lotkę i bardziej agresywnie wystylizowano dyfuzor. Standardowo Macan GTS stoi na 21-calowych kołach. Opcjonalnie dostępne będą także felgi 22-calowe.

Standardowo Macan GTS wyposażony jest w 21-calowe felgi. Opcjonalnie można zdecydować się na felgi 22-calowe. materiały prasowe

Wewnątrz oczywiście można spodziewać się oznaczeń "GTS", w tym na cyfrowym zestawie wskaźników. Za pośrednictwem tego wyświetlacza mamy też dostęp do standardowego pakietu Sport Chrono, który obejmuje m.in. pomiar czasu okrążeń czy rejestrację danych telemetrycznych.

Macan GTS dostępny będzie także z opcjonalnym pakietem wykończenia wnętrza, który pozwala na dopasowanie szeregu elementów do jednego z wybranych kolorów nadwozia: Carmine Red, Slate Grey Neo lub Lugano Blue.

Porsche Macan GTS dostępne będzie z opcjonalnym pakietem pozwalającym dopasować kolorystycznie elementy wnętrza do lakieru. materiały prasowe

Odpowiedni odcień mają nie tylko kontrastowe przeszycia, ale także pasy bezpieczeństwa i oznaczenie "GTS" na fotelach. Oprócz tego pakiet obejmuje zestaw elementów ozdobnych z włókna węglowego na kierownicy, desce rozdzielczej i panelach drzwi.

Jaki napęd ma nowe Porsche Macan GTS?

Najważniejszy jest oczywiście napęd. Najnowszy wariant w gamie elektrycznego kompaktowego SUV-a generuje 516 KM, ale w trybie overboost dzięki funkcji Launch Control można ją zwiększyć nawet do 571 KM. Moment obrotowy to 955 Nm.

Niemiecki producent deklaruje, że podobnie jak w przypadku Macana Turbo przekładnia o przełożeniu 9,0:1 została specjalnie zaprojektowana, by przenosić ogromny moment obrotowy. Porsche zwraca również uwagę, że nowy Macan GTS, podobnie jak topowa odmiana, wyposażony jest w najmocniejszy silnik elektryczny tylnej osi dostępny w tej linii modelowej.

Efekt jest taki, że ważący blisko 2,4 tony Macan GTS rozpędza się od 0 do 100 km/h w 3,8 sekundy. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 250 km/h.

Porsche Macan GTS generuje do 571 KM i 955 Nm. W efekcie ważące blisko 2,4 tony auto rozpędza się do 100 km/h w 3,8 sekundy. materiały prasowe

Dzięki akumulatorowi o pojemności 100 kWh Macan w cyklu mieszanym według norm WLTP przejedzie na jednym ładowaniu do 586 km, czyli 400 km będzie realne. Bateria obsługuje ładowanie prądem stałym o mocy 270 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii z 10 do 80 proc. zajmie 21 minut.

Jak jeździ Porsche Macan GTS?

Porsche Macan GTS ma oferować nie tylko satysfakcjonujące osiągi, ale także wrażenia z prowadzenia. Auto wyposażone jest w napęd na wszystkie koła z elektrycznie sterowaną blokadą mechanizmu różnicowego umieszczoną bezpośrednio za tylnym silnikiem.

Rozkład masy wynosi 48:52. Macan GTS może pochwalić się również najniżej położonym środkiem ciężkości w całej linii modelowej. Inżynierowie specjalnie poprawili sportowe zawieszenie pneumatyczne. Zmniejszono prześwit o 10 mm oraz specjalnie zestrojono amortyzatory i stabilizatory. Dzięki temu auto ma być bardziej zwinne i przyjemniej wchodzić w zakręty. Prowadzenie można poprawić dodatkowo dzięki opcjonalnej tylnej osi.

Rozkład masy w Porsche Macanie GTS wynosi 48:52. materiały prasowe

Oprócz tego Porsche Macan GTS w standardzie ma pakiet Sport Chrono, który został rozszerzony o tryb torowy znany już z Taycana. Zapewnia on zwiększony poziom chłodzenia akumulatora, minimalizując straty mocy spowodowane jego nagrzewaniem. Choć to elektryk, Niemcy pomyśleli także o wrażeniach akustycznych. Macan GTS wyposażony jest w system Porsche Electric Sport Sound z dwoma specjalnymi profilami dźwiękowymi zarezerwowanymi właśnie dla tego wariantu.

Ile kosztuje nowe Porsche Macan GTS?

Chętni na nowego Macana w wariancie GTS już mogą go zamawiać. Auto dostępne jest w konfiguratorze. Trzeba jednak przygotować niemałe pieniądze.

Cena startuje od 480 tys. zł. Plasujący się niżej Macan 4S o mocy 448 KM (z Launch Control moc rośnie do 516 KM) kosztuje minimum 416 tys. zł. Z kolei topowy Macan Turbo (584 KM, z Launch Control 639 KM) to wydatek co najmniej 529 tys. zł.

