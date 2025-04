Czytając specyfikację techniczną auta, śmiało można powiedzieć, że firma postawiła na downsizing. W miejsce fabrycznego 1,7 l rozwijającego 83 KM pojawiła się nowa, czterocylindrowa, 16-zaworowowa jednostka 1,6 l generująca aż 122 KM i 151 Nm. Jest to zresztą ten sam silnik, który napędza m.in. Ładę Granta Sport . Chociaż skok mocy wydaje się spory, uspokajamy - sportowy wariant niewielkiego SUV-a wciąż potrzebuje przynajmniej 12 sekund, by osiągnąć prędkość 100 km/h.

Sportowa Łada Niva kosztuje ok. 80 tys. zł

Na rosyjskim rynku ceny Łady Nivy Sport startują od 1,699 miliona rubli, co po przeliczeniu daje około 80 tysięcy złotych. To niemało, zwłaszcza że podstawowa wersja Nivy kosztuje od 981 tysięcy rubli, czyli niespełna 45 tysięcy złotych. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy usportowiona wersja trafi do sprzedaży poza Rosją. Przypomnijmy, że model Łada Niva został wycofany z rynku Unii Europejskiej w 2020 roku ze względu na zaostrzenie norm emisji spalin.