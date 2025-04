Nowy Hyundai Nexo imponuje zasięgiem. 700 km odzyska w 5 minut

Napęd stanowi ulepszony układ ogniwa paliwowego. Nowy silnik elektryczny ma 150 kW mocy, a ogniwo wodorowe generuje 110 kW. Przyspieszenie 0-100 km/h wynosi teraz 7,8 sekundy, wcześniej było to 9,2 s. Zbiornik mieści 6,69 kg wodoru, co stanowi wzrost względem poprzednika (6,33 kg). To m.in. dzięki temu udało się zwiększyć zasięg.