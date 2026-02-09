Nowy Bentley Continental S ma 680 KM. To najmocniejsza wersja w historii

Brytyjski producent zaprezentował najmocniejszą wersję Continental S w historii. Nowa odmiana oferuje 680 KM, napęd hybrydowy i osiągi na poziomie supersamochodów.

Czarny sportowy samochód luksusowy na górskiej, krętej drodze w słoneczny dzień, w tle zielone drzewa i skaliste wzgórza.
Nowy Bentley Continental GT S i GTC S. 680 KM, hybryda i 306 km/h.Bentleymateriały prasowe

  • Bentley zaprezentował najmocniejszą w historii wersję Continental S o mocy 680 KM i napędzie hybrydowym.
  • Nowy model osiąga 100 km/h w 3,5 sekundy, dysponuje napędem Performance Hybrid i przejeżdża do 80 km w trybie elektrycznym.
  • Wyposażenie obejmuje system Bentley Performance Active Chassis, czarne akcenty stylistyczne oraz dwukolorowe wnętrze z tapicerką Dinamica.
Nowy Bentley Continental S - rekordowa moc i osiągi

Bentley Motors wprowadził do oferty nowe wersje Continental GT S oraz GTC S. To najbardziej sportowe odmiany z oznaczeniem S, jakie kiedykolwiek powstały.

Pod maską pracuje hybrydowy układ napędowy, który łączy 4,0-litrową jednostkę V8 z silnikiem elektrycznym. Łączna moc systemowa wynosi 680 KM, a maksymalny moment obrotowy 930 Nm. To o 130 KM i 160 Nm więcej niż w poprzedniej generacji wersji S.

Luksusowy czarny samochód sportowy typu coupe z charakterystycznymi aluminiowymi felgami, stojący na pustym asfalcie przy naturalnym, słonecznym krajobrazie.
Bentley Motors wprowadził do oferty nowe wersje Continental GT S oraz GTC S. Bentleymateriały prasowe

Nowy Continental S przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,5 s. Prędkość maksymalna wynosi 306 km/h. Producent deklaruje również możliwość przejechania do 80 km w trybie elektrycznym.

Napęd hybrydowy i podwozie Bentley Performance Active Chassis

Bentley Continental S korzysta z technologii znanej wcześniej z wersji GT Speed. Kluczowym elementem jest system Bentley Performance Active Chassis.

Czarny luksusowy samochód sportowy jedzie asfaltową drogą przez górski krajobraz, w tle widać roślinność i skaliste wzgórza.
Nowy Continental S przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,5 s. Bentleymateriały prasowe

System obejmuje m.in. aktywny napęd na cztery koła, adaptacyjne amortyzatory z podwójnymi zaworami, wektorowanie momentu obrotowego między osiami, aktywną stabilizację przechyłów, nową generację ESC, elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego oraz skrętną tylną oś.

Luksusowy kabriolet jedzie asfaltową drogą przez górzysty krajobraz, otoczony przez zielone krzewy i drzewa, na tle delikatnie zamglonego pasma górskiego.
W trybie Dynamic dopuszcza kontrolowany uślizg tylnej osi, a po wyłączeniu ESC kierowca może regulować balans auta pedałem gazu.Bentleymateriały prasowe

Samochód oferuje kilka trybów jazdy. W trybie Dynamic dopuszcza kontrolowany uślizg tylnej osi, a po wyłączeniu ESC kierowca może regulować balans auta pedałem gazu.

Stylistyka i wnętrze nowego Continental GT S

Standardowo montowany jest pakiet Blackline Specification, obejmujący czarne elementy nadwozia, emblematy oraz detale w kolorze Beluga Black.

Auto otrzymało także przyciemniane reflektory LED, sportowe końcówki układu wydechowego oraz 22-calowe felgi aluminiowe. Opcjonalnie dostępne są wersje w całości czarne lub z frezowanymi powierzchniami.

Dynamiczne ujęcie przedniego koła luksusowego samochodu marki Bentley podczas jazdy, z wyraźnie obracającymi się felgami oraz fragmentem karoserii pojazdu w odcieniach czerni.
Standardowo montowany jest pakiet Blackline Specification, obejmujący czarne elementy nadwozia, emblematy oraz detale w kolorze Beluga Black.Bentleymateriały prasowe

W kabinie zastosowano dwukolorową tapicerkę zarezerwowaną wyłącznie dla wersji S. Fotele są pikowane, a na kierownicy, fotelach i panelach drzwi pojawia się techniczna tkanina Dinamica. Standardem jest okleina Piano Black, a w opcji dostępne są elementy z włókna węglowego oraz różne rodzaje fornirów.

Bentley Continental S - cena

Nowe wersje S uzupełniają ofertę, w której znajdują się także odmiany Azure oraz GT Speed. Producent nie podał jeszcze oficjalnych cen dla polskiego rynku. Dotychczasowe wersje Continental GT kosztują ponad 1 mln zł.

