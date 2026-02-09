W skrócie Bentley zaprezentował najmocniejszą w historii wersję Continental S o mocy 680 KM i napędzie hybrydowym.

Nowy model osiąga 100 km/h w 3,5 sekundy, dysponuje napędem Performance Hybrid i przejeżdża do 80 km w trybie elektrycznym.

Wyposażenie obejmuje system Bentley Performance Active Chassis, czarne akcenty stylistyczne oraz dwukolorowe wnętrze z tapicerką Dinamica.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowy Bentley Continental S - rekordowa moc i osiągi

Bentley Motors wprowadził do oferty nowe wersje Continental GT S oraz GTC S. To najbardziej sportowe odmiany z oznaczeniem S, jakie kiedykolwiek powstały.

Pod maską pracuje hybrydowy układ napędowy, który łączy 4,0-litrową jednostkę V8 z silnikiem elektrycznym. Łączna moc systemowa wynosi 680 KM, a maksymalny moment obrotowy 930 Nm. To o 130 KM i 160 Nm więcej niż w poprzedniej generacji wersji S.

Bentley Motors wprowadził do oferty nowe wersje Continental GT S oraz GTC S. Bentley materiały prasowe

Nowy Continental S przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,5 s. Prędkość maksymalna wynosi 306 km/h. Producent deklaruje również możliwość przejechania do 80 km w trybie elektrycznym.

Napęd hybrydowy i podwozie Bentley Performance Active Chassis

Bentley Continental S korzysta z technologii znanej wcześniej z wersji GT Speed. Kluczowym elementem jest system Bentley Performance Active Chassis.

Nowy Continental S przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,5 s. Bentley materiały prasowe

System obejmuje m.in. aktywny napęd na cztery koła, adaptacyjne amortyzatory z podwójnymi zaworami, wektorowanie momentu obrotowego między osiami, aktywną stabilizację przechyłów, nową generację ESC, elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego oraz skrętną tylną oś.

W trybie Dynamic dopuszcza kontrolowany uślizg tylnej osi, a po wyłączeniu ESC kierowca może regulować balans auta pedałem gazu. Bentley materiały prasowe

Samochód oferuje kilka trybów jazdy. W trybie Dynamic dopuszcza kontrolowany uślizg tylnej osi, a po wyłączeniu ESC kierowca może regulować balans auta pedałem gazu.

Stylistyka i wnętrze nowego Continental GT S

Standardowo montowany jest pakiet Blackline Specification, obejmujący czarne elementy nadwozia, emblematy oraz detale w kolorze Beluga Black.

Auto otrzymało także przyciemniane reflektory LED, sportowe końcówki układu wydechowego oraz 22-calowe felgi aluminiowe. Opcjonalnie dostępne są wersje w całości czarne lub z frezowanymi powierzchniami.

Standardowo montowany jest pakiet Blackline Specification, obejmujący czarne elementy nadwozia, emblematy oraz detale w kolorze Beluga Black. Bentley materiały prasowe

W kabinie zastosowano dwukolorową tapicerkę zarezerwowaną wyłącznie dla wersji S. Fotele są pikowane, a na kierownicy, fotelach i panelach drzwi pojawia się techniczna tkanina Dinamica. Standardem jest okleina Piano Black, a w opcji dostępne są elementy z włókna węglowego oraz różne rodzaje fornirów.

Bentley Continental S - cena

Nowe wersje S uzupełniają ofertę, w której znajdują się także odmiany Azure oraz GT Speed. Producent nie podał jeszcze oficjalnych cen dla polskiego rynku. Dotychczasowe wersje Continental GT kosztują ponad 1 mln zł.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL