Renault Austral, SUV segmentu C, zadebiutował w 2022 roku i zastąpił model Kadjar. Po trzech latach obecności na rynku francuski producent zdecydował jednak, że czas na przeprowadzenie modernizacji. Model przed i po liftingu rozróżnimy już na pierwszy rzut oka. Austral został dostosowany do nowego języka stylistycznego, znanego już z modeli Rafale i Espace po liftingu.

Co zmieniło się wewnątrz nowego Renault Austral?

Renault Austral po modernizacji jest wyposażone w system rozpoznawania kierowcy. Jest on obsługiwany za pośrednictwem kamery wbudowanej w lewy słupek A. Po aktywacji profilu użytkownika (najpierw trzeba się jednak zarejestrować za pomocą ekranu multimediów) przy wsiadaniu do samochodu automatycznie aktywują się spersonalizowane ustawienia - np. pozycja za kierownicą (elektryczna regulacja ustawień fotela kierowcy czy lusterek) lub system multimediów.

Co więcej przy każdym otwarciu drzwi kierowcy następuje również aktywacja funkcji rozpoznawania twarzy. Do jej aktywacji również jest konieczne utworzenie profilu użytkownika w systemie multimediów i zarejestrowanie twarzy za pomocą kamery pokładowej. Producent podkreśla, że dane pozostają zapisane wyłącznie w pamięci komputera pokładowego. Nie są przesyłane do serwera.