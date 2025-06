Od 10 czerwca polscy klienci mogą składać zamówienia na Nowe Renault 4 E-Tech electric. Ten elektryczny samochód, który nawiązuje do legendarnego Renault 4, dostępny jest w dwóch wersjach napędowych i w trzech poziomach wyposażenia. Cena podstawowego wariantu Urban Range zaczyna się od 129 tys. zł, natomiast bogatsza wersja Comfort Range kosztuje od 142 tys. zł. Ceny będzie można obniżyć o 30-40 tys. zł przy skorzystaniu z dopłaty z programu NaszEauto.

Nowe Renault 4 E-Tech electric jest dostępne w dwóch wersjach, różniących się mocą silnika i pojemnością akumulatora. Wersja Urban Range posiada silnik o mocy 90 kW (120 KM/225 Nm) oraz akumulator o pojemności 40 kWh, co pozwala na zasięg do 300 km według cyklu WLTP, czyli realnie nieco ponad 200 km.

Z kolei wersja Comfort Range posiada mocniejszy silnik, generujący 110 kW (150 KM/245 Nm) oraz większy akumulator o pojemności 52 kWh. Dzięki temu samochód może przejechać nawet 400 km na jednym ładowaniu. To znów wynik wg WLTP, więc realnie będzie to około 300 km.

Obie wersje wyposażono w ładowarkę dwukierunkową o mocy 11 kW, która pozwala korzystać z funkcji Power to Object (V2L). Dzięki temu można zasilić inne urządzenia z akumulatora samochodu.

Czas ładowania prądem AC od 15 do 80 proc. pojemności akumulatora wynosi 2 godziny i 37 minut dla wersji Urban Range oraz 3 godziny i 13 minut dla Comfort Range. Podczas szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 80 kW (Urban Range) lub 100 kW (Comfort Range) akumulator w zakresie 15-80 proc. można naładować w 30 minut.

Przy 80 proc. pojemności realny zasięg w zależności od wersji będzie wynosił od 150 do 250 km. Trzeba przy tym pamiętać, że ładowanie prądem stałym powyżej 80 proc. mocno zwalnia, a także wpływa na szybsze zużywanie akumulatora.

Renault 4 E-Tech electric ma bagażnik o pojemności 420 litrów oraz możliwość przewożenia przedmiotów o długości do 2,20 metra. Samochód jest przystosowany do holowania przyczepy o masie 750 kg i posiada funkcję Extended Grip, co ułatwia jazdę po różnych nawierzchniach.