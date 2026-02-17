W skrócie Opublikowano pierwsze ceny Mitsubishi Grandis w Polsce, zaczynając od 120,5 tys. zł za wersję 1.3T Mild Hybrid.

Mitsubishi Grandis - pierwsze ceny w Polsce

Polski importer marki, Astara Poland, opublikował częściowy cennik modelu Grandis. Na razie obejmuje on wyłącznie wersje z napędem 1.3T Mild Hybrid o mocy 140 KM.

Bazowa odmiana Invite z pakietem Cold i 6-biegową manualną skrzynią biegów została wyceniona na 120,5 tys. zł. Ten sam wariant z 7-biegową, dwusprzęgłową przekładnią DCT kosztuje 130,5 tys. zł. Wersja Intense z pakietami Cold i Style została wyceniona na 127,5 tys. zł z manualem oraz 139,5 tys. zł z automatem. Najdroższa obecnie konfiguracja, czyli Instyle dostępna wyłącznie z przekładnią DCT, kosztuje 151,5 tys. zł.

Na tym etapie cennik dotyczy wyłącznie odmiany mild hybrid. Ceny wersji full hybrid HEV o łącznej mocy 157 KM mają zostać ujawnione przed polską premierą zaplanowaną na marzec.

Mitsubishi Grandis - silniki i dane techniczne

Grandis został opracowany z myślą o rynku europejskim i bazuje na platformie CMF-B aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi. Produkcja odbywa się w fabryce w Valladolid w Hiszpanii, gdzie powstaje również bliźniacze Renault Symbioz.

Wariant 1.3T Mild Hybrid wykorzystuje turbodoładowany silnik benzynowy wspierany instalacją 12 V. Układ rozwija 140 KM i współpracuje z manualną skrzynią 6-biegową lub 7-stopniową przekładnią DCT.

Według danych producenta średnie zużycie paliwa wynosi 5,9 l/100 km, a emisja CO2 to 134 g/km w cyklu WLTP. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,4 s w wersji z automatem oraz 10,6 s z manualem. Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h.

Wersja full hybrid HEV ma oferować 157 KM mocy systemowej. Producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie 4,3 l/100 km oraz emisję CO2 około 98 g/km. W warunkach miejskich, w sprzyjającym ruchu, nawet do 80 proc. jazdy może odbywać się w trybie elektrycznym. Ostateczna ocena efektywności będzie jednak zależeć od realnych warunków drogowych.

Nowe Mitsubishi Grandis - wyposażenie i funkcjonalność

Grandis oferowany jest w trzech wersjach wyposażenia: Invite, Intense oraz Instyle. W zależności od odmiany dostępne są systemy wsparcia kierowcy, w tym MI-PILOT łączący adaptacyjny tempomat z asystentem pasa ruchu, system awaryjnego hamowania czy monitoring martwego pola.

Topowa wersja Instyle obejmuje między innymi system kamer 360 stopni, funkcję automatycznego parkowania, elektrochromatyczny dach panoramiczny oraz nagłośnienie Harman Kardon.

We wnętrzu zastosowano centralny ekran multimedialny o przekątnej 10,4 cala z wbudowanym środowiskiem Google. Cyfrowy zestaw wskaźników ma do 10 cali. System obsługuje bezprzewodowo Apple CarPlay i Android Auto. Bagażnik mieści do 708 litrów po przesunięciu tylnej kanapy oraz maksymalnie 1682 litry po jej złożeniu.

Grandis oferowany jest w trzech wersjach wyposażenia: Invite, Intense oraz Instyle. Mitsubishi INTERIA.PL

Mitsubishi Grandis a Renault Symbioz

Bezpośrednim punktem odniesienia dla Grandisa jest Renault Symbioz, które korzysta z tej samej platformy i powstaje w tej samej fabryce. Najtańszy Symbioz w cenniku na 2026 rok kosztuje 124 tys. zł. Jest to wersja Techno z silnikiem mild hybrid 140 KM i manualną skrzynią biegów. Dopłata do automatycznej przekładni wynosi 10 tys. zł.

Renault Symbioz Mirosław Domagała INTERIA.PL

Warianty full hybrid E-Tech o mocy 160 KM zostały wycenione od 132 tys. zł w wersji Evolution, przez 139 tys. zł w odmianie Techno i 148 tys. zł w wersji Esprit Alpine, aż po 156 tys. zł w topowej specyfikacji Iconic.

Na tle tych danych Mitsubishi Grandis startuje z niższego poziomu cenowego w odmianie mild hybrid. Najdroższe konfiguracje obu modeli mieszczą się już w bardzo zbliżonym przedziale. O konkurencyjności oferty Mitsubishi zdecyduje przede wszystkim wycena wersji full hybrid HEV.

