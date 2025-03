Nowe Audi A5 z hybrydą plug-in

Audi A5 początkowo miało być nowym spalinowym A4. Wynikało to z pomysłu niemieckiej marki, by usystematyzować gamę. Audi planowało, że cyfry parzyste miały oznaczać modele elektryczne, a nieparzyste samochody z silnikami spalinowymi. W efekcie Audi A5 miało być następcą modelu A4. Ostatecznie jednak producent zdecydował się powrócić do poprzedniej filozofii nazewniczej.

Oczywiście producent nie zamierza w związku ze zmianą strategii wycofywać samochodu z oferty. Wręcz przeciwnie - wprowadził do oferty właśnie nowy napęd - hybrydę plug-in. By nowe hybrydy były bardziej rozpoznawalne, Audi wprowadza "ze skutkiem natychmiastowym" oznaczenie "e-hybrid". Dotychczas hybrydy plug-in były oznaczane jako "TFSI e".

Audi A5 wprowadza nowe oznaczenie dla hybryd plug-in. Teraz to "e-hybrid". materiały prasowe

Jaką moc ma nowe Audi A5 e-hybrid?

Samochód z tym układem napędowym jest dostępny w dwóch wariantach mocy systemowej - 299 KM oraz 367 KM. W obu bazą układu jest dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 252 KM. Współpracuje on z układem elektrycznym o mocy do 142 KM. W obu przypadkach do obsługi przełożeń służy siedmiobiegowa przekładnia S tronic.

Audi A5 z hybrydą plug-in dostępna jest w dwóch wariantach mocy - 299 KM oraz 367 KM materiały prasowe

Najważniejszą zmianą jest nowy akumulator, który ulokowano w tylnej części auta, pod podłogą bagażnika. Jego pojemność została zwiększona o 45 proc., do 25,9 kWh (20,7 kWh netto).

Maksymalna moc ładowania została zwiększona z dwufazowej 7,4 kWh do trójfazowej 11 kWh. Zwiększona moc ładowania przełożyła się na skrócenie czasu uzupełniania energii - od 0 do 100 proc. pojemności akumulatora ładowanie zajmie 2,5 godziny.

Audi zwiększyło również wydajność hamowania rekuperacyjnego, którego stopień można dostosować za pomocą manetek przy kierownicy. Producent zwraca uwagę, że Audi A5 Limousine e-hybrid quattro może przejechać do 116 km na samym prądzie.

Audi A5 przejedzie na jednym ładowaniu do 116 km. materiały prasowe

Napęd w A5 może działać w dwóch trybach pracy - "EV" i "hybrid". W piewszym samochód jeździ na prądzie tak długo, jak to możliwe. W drugim trybie poziom akumulatora jest utrzymywany na odpowiednim poziomie naładowania. Za pomocą cyfrowego paska na ekranie kierowca może indywidualnie regulować poziom naładowania.

Jakie zużycie energii i paliwa w nowym Audi A5 e-hybrid?

Obie wersje nadwoziowe Audi A5 z układem 299-konnym rozpędzają się od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy. Średnie zużycie energii to 15-15,8 kWh na 100 km w odmianie Avant i 14,9-15,7 kWh w nadwoziu Limousine. Natomiast zużycie paliwa przy naładowanym akumulatorze to 2,1-2,6 l na 100 km (Avant) i 2,0-2,6 l na 100 km (Limousine). Jeśli akumulator jest rozładowany, zużycie paliwa rośnie do 6,5-7,4 litra na 100 km (Avant) i 6,3-7,3 l/100 km (Limousine). Zużycie paliwa mierzone jest wg cyklu WLTP, a więc realnie będzie o około 15-20 proc. wyższe.

367-konna hybryda plug-in (niezależnie od wersji nadwoziowej) osiąga pierwszą setkę w 5,1 sekundy. Średnie zużycie energii elektrycznej na 100 km wynosi 15,3-15,9 kWh dla nadwozia Avant i 15,1-15,7 kWh w przypadku wersji Limousine

Przy naładowanym akumulatorze średnie zużycie paliwa wynosi 2,2-2,7 litra na 100 km (Avant) oraz 2,1-2,6 l/100 km (Limousine). Po rozładowaniu akumulatora spalanie wynosi 6,7-7,4 l/100 km (Avant) i 6,5-7,3 l/100 km (Limousine). Wszystkie wersje napędowe i nadwoziowe mogą osiągnąć prędkość maksymalną 250 km/h. W trybie elektrycznym jest ograniczona do 140 km/h.

Nowe Audi A5 e-hybrid. Pojemność bagażnika

Warto jeszcze wspomnieć o pojemności bagażnika. W odmianie kombi to 361 litrów. Złożenie tylnych siedzeń pozwala na zwiększenie pojemności do 1 306 litrów. W odmianie Limousine przestrzeń bagażowa wynosi od 331 do 1 175 litrów. To aż o 115 litrów mniej niż w samochodach napędem typu MHEV. Tyle pojemności zabrał umieszczony pod podłogą bagażnika akumulator.

Ile kosztuje nowe Audi A5 e-hybrid?

W Polsce ceny Audi A5 Limousine e-hybrid quattro z 299-konnym układem rozpoczynają się od 265 400 zł. W wersji kombi taki napęd to koszt minimum 271 tys. zł. Mocniejsza odmiana napędowa w nadwoziu Limousine kosztuje 314 500 zł, a w wersji Avant 320 100 zł. Audi A5 w nowych wersjach napędowych można już zamawiać.

Wprowadzenie na rynek pierwszych egzemplarzy planowane jest na kwiecień 2025 roku.

Ceny Audi A5 z hybrydą plug-in startują od 265 400 zł. materiały prasowe

