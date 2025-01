Tesla Model Y to bez wątpienia bestseller w gamie amerykańskiego producenta. Od momentu rozpoczęcia produkcji w 2020 roku z taśm zakładów producenta znajdujących się na trzech kontynentach zjechało ponad 3,5 mln egzemplarzy tego elektrycznego SUV-a. W Europie cieszy się on sporą popularnością – w 2023 roku był to najchętniej kupowany samochód na Starym Kontynencie. Całkiem nieźle zakończył również poprzedni rok – zdobył pierwsze miejsce wśród najlepiej sprzedających się aut w grudniu 2024 r. Nie obronił jednak tytułu – stracił go na rzecz Dacii Sandero.

Jak wygląda nowa Tesla Model Y?

Teraz Tesla zaprezentowała Model Y po modernizacji. Amerykański producent deklaruje, że zmiany zostały wprowadzone w oparciu o opinie właścicieli samochodów przed liftingu. Pod kątem stylistycznym obie wersje będzie bardzo łatwo rozróżnić. Model Y po modernizacji wyróżnia się węższymi i ostrzej narysowanymi reflektorami oraz łączącym je paskiem świetlnym Nowa sygnatura świetlna została wprowadzona również z tyłu i tutaj także światła łączy świetlna listwa (producent deklaruje, że świetlne paski są nawiązaniem do modeli Cybertruck i Cybercab). W ramach liftingu Tesla przeprojektowała ponadto zderzaki Modelu Y.

Tesla Model Y swoim wyglądem nawiązuje teraz do Cybertrucka. To oczywiście za sprawą świetlnej listwy łączącej nowe, węższe reflektory. materiały prasowe

Tesla zwraca również uwagę, że zmodyfikowano nadwozie pod kątem aerodynamiki – efektem jest zmniejszony opór powietrza, a to w konsekwencji ma przekładać się na większy zasięg. To jednak nie wszystko. W ramach modernizacji Model Y został wyposażony w nową kamerę umieszczoną w przednim zderzaku. O to, by działała odpowiednio, dbają spryskiwacz oraz zintegrowane ogrzewanie, które zapobiegają zabrudzeniu i zaparowywaniu.

Nowa Tesla Model Y. Co zmieniło się wewnątrz?

Inżynierowie Tesli poprawili oprócz tego wyciszenie wnętrza. Dzięki szkłu akustycznemu oraz nowym materiałom tłumiącym dźwięk hałas drogowy ma być o 22 proc. mniej odczuwalny. Ponadto nowe szkło odbija o 26 proc. więcej energii słonecznej, pomagając w ten sposób utrzymać odpowiednią temperaturę w samochodzie. Osoby siedzące w pierwszym i drugim rzędzie będą mogły liczyć na podgrzewanie. Przednie fotele ponadto zostały wyposażone w system wentylacji. Tesla chwali się również przeprojektowaną dźwignią kierunkowskazów.

Pasażerowie siedzący w drugim rzędzie skorzystają z ośmiocalowego ekranu dotykowego, za pomocą którego można sterować klimatyzacją czy oglądać filmy lub grać w gry. Tesla deklaruje również, ze poprawiła system audio, by ten brzmiał jeszcze lepiej.

Jaki ma napęd i ile kosztuje nowa Tesla Model Y?

Nowa Tesla Model Y jest już dostępna w naszym kraju. Sprzedaż rozpoczyna się od edycji limitowanej Launch Series. W zamian otrzymujemy wersję Long Range z napędem na cztery koła. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 sekundy, a zasięg wynosi 568 km. Maksymalna prędkość ograniczona jest do 201 km/h. Średnie zużycie energii ma wynosić 15,3 kWh na 100 km. Ładując auto prądem stałym można zwiększyć jego zasięg o 266 km w 15 minut. W odmianie Launch Series klienci mogą liczyć na stosowne oznaczenia m.in. plakietkę na klapie bagażnika czy wegański zamsz wewnątrz. Cena zmodernizowanej Tesli Model Y w naszym kraju to 264 990 zł.

Dla porównania Tesla Model Y Long Range z napędem na wszystkie koła, ale przed modernizacją i bez specjalnej wersji wyposażenia, to dziś koszt 224 990 zł. Deklarowany zasięg na 19-calowych kołach wynosi 565 km. Na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h potrzebuje 5 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 217 km/h.