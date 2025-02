Jak wygląda Lexus Surf LX Concept?

Lexus LX w specjalnej wersji nawiązuje do surferskiego stylu poprzez swój wygląd. Japoński producent informuje, że inspiracją był tutaj oceaniczny błękit i piaszczyste plaże. W efekcie samochód ma nadwozie w matowym niebieskim kolorze. Na jego tle dość mocno wyróżnia się biały dach. Z kolei uzupełnieniem niebieskiego lakieru są bagażnik dachowy, grill, lusterka, klamki i inne elementy w czarnym kolorze. Rurowy bagażnik dachowy ułatwia przewożenie desek. Wdrapanie się na dach ułatwia drabinka umieszczona po lewej stronie klapy bagażnika. Co więcej wyposażona jest w specjalne LED-we podświetlenie. Poruszanie się po piasku mają ułatwiać 20-calowe opony AT z szarymi felgami aluminiowymi.

Z tyłu, po lewej stronie klapy bagażnika, znajdziemy rurową drabinkę, która pomaga nam ulokować na bagażniku dachowym różnego rodzaju przedmioty. materiały prasowe

Wnętrze Lexusa Surf LX Concept

Jak przekonuje Lexus, o surferskim przeznaczeniu odmiany LX najlepiej świadczy skonfigurowanie jego przestrzeni bagażowej. Z lewej strony bagażnika umieszczono wysuwane pojemniki do przechowywania pianki, ręczników, wosków czy kremów z filtrem. Dzięki wentylacji nieprzyjemne zapachy nie utrzymują się nieprzyjemne zapachy.

Z lewej strony bagażnika Lexusa Surf LX Concept znaleźć można wysuwane pojemniki na pianki czy ręczniki. Po prawej znajduje się lodówka. materiały prasowe

Po środku przestrzeni bagażowej znajduje się stojak umożliwiający bezpieczny przewóz deski. Po prawej stronie natomiast projektanci umieścili lodówkę. Co więcej na wyposażeniu auta znalazła się także mata do przebierania, która zapobiega ubrudzeniu się pianki. Pojawił się także wysuwany stół do woskowania deski.

Jaki napęd ma Lexus Surf LX Concept?

Lexus nie zdradza szczegółów na temat napędu nowej wersji. Wiadomo jedynie, że tak jak "normalny" LX wyposażony jest w stały napęd na cztery koła. W Stanach Zjednoczonych (wszak to właśnie amerykański oddział Lexusa stworzył tę wersję) LX jest oferowany w dwóch wariantach napędu – benzynowym i hybrydowym. W obu układach bazą jest silnik V6 twin turbo o pojemności 3.4 litra. W wersji benzynowej auto oferuje 409 KM i 650 Nm, a w hybrydowej 457 KM i 790 Nm. Ceny Lexusa LX w USA startują od 106 850 dolarów (ok. 432 tys. zł).

Lexus Surf LX Concept został zbudowany tylko w jednym egzemplarzu. materiały prasowe

Niestety Lexus nie podał cen wersji Surf LX Concept, a to dlatego, że, jak wskazuje jego nazwa, mamy do czynienia z autem koncepcyjnym i w efekcie zbudowany został tylko jeden egzemplarz. Amerykanie mają jednak możliwość zakupu przynajmniej "zwykłej" wersji modelu. W Polsce LX jest niedostępny. Najbliższym krajem, w którym można go kupić, jest Ukraina.

Gdzie kupić Lexusa LX?

U naszych sąsiadów auto dostępne jest w dwóch wersjach napędowych. Klienci mogą zdecydować się na wysokoprężną jednostkę V6 o pojemności 3.3 litra z dwiema turbosprężarkami. Zapewnia ona 299 KM i 700 Nm momentu obrotowego. Wersja benzynowa wyposażona jest w jednostkę V6 o pojemności 3.4 również twin turbo. Generuje 415 KM i 650 Nm. Ceny Lexusa LX na Ukrainie startują od 5 181 186 hrywien. W przeliczeniu to ok. 505 tys. zł.

