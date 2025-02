Suzuki Jimny Nomade. Co to za auto?

W Japonii do wprawiania auta w ruch odpowiada silnik 1.5 generujący 102 KM i 130 Nm współpracujący z napędem na cztery koła. Do obsługi przełożeń służy czterobiegowy automat lub pięciobiegowa skrzynia manualna. Ceny japońskiego modelu w podstawowej specyfikacji startują od 2 651 000 jenów, czyli ok. 70 tys. zł.