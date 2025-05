W skrócie Hyundai Ioniq 9 to największy elektryczny SUV marki oferujący siedem miejsc i zasięg do 620 km.

Samochód bazuje na platformie E-GMP i ma nową stylistykę Aerosthetic

W Polsce cena nowego modelu w podstawowej specyfikacji ma wynosić od 310 do 320 tys. zł, a gama napędowa obejmuje wersje z napędem na tył i na cztery koła.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Hyundai Ioniq 9 to kolejny element elektrycznej ofensywy koreańskiego producenta. Hyundai Motor planuje bowiem zbudowanie pełnej gamy 23 modeli elektrycznych do 2030 roku. Jego pojawienia należało się spodziewać - już dwa lata temu debiutował bowiem model Kii, marki należącej do koreańskiego koncernu - EV9.

Ceny Hyundaia Ioniq 9 mają startować od 310-320 tys. zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak wygląda Hyundai Ioniq 9?

Choć samochód Hyundaia bazuje na podobnych rozwiązaniach technicznych, pod kątem wyglądu mamy do czynienia z zupełnie innym autem. Hyundai Ioniq 9 został stworzony zgodnie z nową filozofią stylistyczną zwaną "Aerosthetic".

W przedniej części samochodu znajdziemy światła Parametric Pixels znane z innych modeli z linii Ioniq. Poniżej charakterystycznego świetlnego pasa znajdziemy małe reflektory projekcyjne w kształcie sześcianu. Charakterystyczną pikselową sygnaturę świetlną znajdziemy również z tyłu. Producent zwraca uwagę, że tylna część nadwozia jest inspirowana kształtem tyłu łodzi. Model może stać na 19-, 20- lub 21-calowych kołach.

Koreańczycy zajęli się nie tylko wyglądem, ale również aerodynamiką. Współczynnik oporu aerodynamicznego (Cd) wynosi 0,259. Warto jednak zaznaczyć, że parametr ten dotyczy wersji z opcjonalnymi cyfrowymi lusterkami bocznymi. A skoro już przy lusterkach jesteśmy, to te cyfrowe pojawiają się tylko na wybranych rynkach. Obraz z kamer jest wyświetlany na siedmiocalowym monitorze OLED.

Opcjonalnie Hyundai Ioniq 9 będzie wyposażony w kamery zamiast lusterek bocznych. Obraz z nich oglądamy na monitorach znajdujących się na drzwiach. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Co więcej Ioniq 9 jest pierwszym modelem koreańskiego producenta, w którym wyeliminowano antenę dachową. Jej funkcje podzielono między osłonę przedniej szyby (dla GPS i radia satelitarnego), panel wskaźników (dla usług Connected Car) oraz tylną szybę (FM/AM oraz DAB). Jest to jedno z rozwiązań przyczyniających się do poprawy aerodynamiki.

Jakie rozmiary ma Hyundai Ioniq 9?

Hyundai Ioniq 9 jest niemal identyczny pod kątem rozmiarów, jak EV9. Jest tylko o 50 mm dłuższy (5 060 mm) i delikatnie (do 35 mm w zależności od wersji) wyższy (1 790 mm). Szerokość pozostała taka sama (1 980 mm). Rozstaw osi jest o 30 mm większy i wynosi 3 130 mm. Producent podkreśla, że jest to najdłuższy rozstaw ze wszystkich modeli Hyundaia.

Dzięki temu Ioniq 9 oferuje trzy rzędy siedzeń i może pomieścić sześć lub siedem osób (w zależności od konfiguracji). Jeśli odsuniemy do końca drugi rząd siedzeń, przestrzeń na nogi wynosi aż 2 050 mm. Przydatną funkcją, szczególnie, kiedy na samym tyle podróżują mniejsze dzieci, są obrotowe fotele drugiego rzędu. Z kolei fotele w pierwszym i drugim rzędzie można całkowicie odchylić. Co więcej w fotelach znajdziemy funkcję masażu Dynamic Touch Massage.

Fotele drugiego rzędu siedzeń w Hyundaiu Ioniq 9 są obrotowe. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Ale Ioniq 9 oferuje nie tylko sporą przestrzeń dla podróżnych. Nie brakuje także miejsca na bagaż. Przy rozłożonych wszystkich fotelach do dyspozycji mamy 338 litrów. Po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń przestrzeń ta rośnie do 908 litrów. Co więcej pod maską znajdziemy schowek o pojemności 88 litrów. Jeśli zdecydujemy się na wariant z napędem na cztery koła, jego pojemność spada do 52 litrów.

Przy rozłożonym trzecim rzędzie siedzeń pojemność bagażnika Ioniqa 9 wynosi 338 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nowy Hyundai Ioniq 9. Wyposażenie

Przed kierowcą znajduje się panoramiczny zakrzywiony zestaw ekranów, na który składa się 12-calowy zestaw wskaźników oraz 12-calowy wyświetlacz multimediów. Na szczęście nie zabrakło przycisków i przełączników - nie są one jednak fizyczne, a dotykowe. Na przykład wciąż mamy pokrętła do obsługi klimatyzacji. Znajdziemy je nawet na podłokietniku. Konsola środkowa może być przesuwana w zakresie 190 mm. Dźwignia zmiany przełożeń, wzorem innych nowych elektryków koreańskiego koncernu, została umieszczona na kolumnie kierownicy.

Przed kierowcą znajduje się bardzo czytelny 12-calowy wyświetlacz wskaźników. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Producent podkreśla, że samochód wyposażony jest w ulepszony planer tras. Na wyposażeniu znajdziemy także trzystrefową klimatyzację. W podstawowej konfiguracji wyposażenia znajdziemy ośmiogłośnikowy system audio. Opcjonalnie dostępny będzie 14-głośnikowy system marki Bose. Na wyposażeniu znajdziemy także e-Active Sound Design, który pozwala wybrać sobie dźwięk towarzyszący nam w czasie jazdy.

Jaki napęd ma Hyundai Ioniq 9?

Hyundai Ioniq 9 jest zbudowany na uznanej platformie modułowej Electric-Global Modular Platform (E-GMP) opracowanej przez koreański koncern. Niezależnie od wybranego wariantu napędowego w podłodze znajduje się akumulator o pojemności 110,3 kWh (większy niż akumulator w EV9 - 99,8 kWh). Przy korzystaniu z szybkiej ładowarki o mocy 350 kW uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmie 24 minuty.

W bazowej specyfikacji Hyundai Ioniq 9 wyposażony jest w silnik znajdujący się z tyłu i generujący 218 KM i 350 Nm. Od 0 do 100 km/h samochód rozpędza się w 9,4 sekundy. Średni zasięg ma wynosić 620 km według norm WLTP. Oprócz tego dostępna z napędem na cztery koła. Silnik z przodu wzmocni elektryczny motor umieszczony na przedniej osi i zapewniający 95 KM. Moc systemowa tej specyfikacji napędowej wynosi 313 KM i 605 Nm. W takiej wersji Ioniq 9 rozpędza się do setki w 6,7 sekundy i może przejechać do 606 km na jednym ładowaniu.

Hyundai Ioniq 9 dostępny będzie w trzech wariantach napędu. Niezależnie od wyboru, za magazynowanie energii odpowiadać będzie akumulator o pojemności 110,3 kWh. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Na szczycie oferty będzie znajdować się odmiana AWD Performance. Tutaj na obu osiach znajdziemy silnik o mocy 218 KM. Moc systemowa tego napędu wynosi 435 KM i 700 Nm. Ten niemały SUV w takiej specyfikacji jest w stanie osiągnąć setkę w 5,2 sekundy. Zasięg wynosi natomiast 600 km.

Producent nie informuje o średnim zużyciu energii każdej z wersji. Wiadomo jedynie, że w wariancie z napędem na tył i na 19-calowych kołach auto będzie zużywać 19,4 kWh na 100 km. Ioniq 9 może holować przyczepy o masie do 2,5 tony.

Ile kosztuje nowy Hyundai Ioniq 9?

Dokładnych cen Hyundaia Ioniq 9 jeszcze nie znamy. Polski importer informuje, że ceny podstawowej specyfikacji napędowej będą wynosić 310-320 tys. zł. To oznacza, że samochód będzie w porównywalnej cenie do swojego bliźniaka spod znaku Kii. Egzemplarze EV9 z roku produkcji oraz rocznika modelowego 2024 kosztują dziś 323 900 zł.

Hyundai Ioniq 9 oferuje kokpit wyposażony w zakrzywiony zestaw ekranów, na które składają się dwa 12-calowe wyświetlacze. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Konsola środkowa jest przesuwana w zakresie 190 mm. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Pod maską można znaleźć dodatkową przestrzeń bagażową o pojemności 88 litrów dla wersji z napędem na tył i 52 litrów w wariantach z napędem na cztery koła. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

To najlepsze chińskie auto w Polsce. Kosztuje od 115 500 zł INTERIA.PL